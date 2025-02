NHO og Ap samles om fagskoleløft: – Utdanningssystemets skjulte diamant

Grønn og digital omstilling står på trappene, mens stadig mer arbeidskraft kreves av helsevesenet.

Det er et problem som må løses, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Nærmere 70 prosent av deres medlemmer melder om et stort behov for kompetanse fra fagskolesegmentet. I alt er det om lag 9000 mennesker med fagkompetanse innen IKT og ingeniørfag som trengs, forklarer Hauglie.

– Vi står i en tid med stor omstilling, både av norsk økonomi, og norsk næringsliv. Det at man i større grad klarer å tilpasse utdanningstilbudet til det som er nærings- og arbeidslivets behov, vil være helt avgjørende fremover, sier hun.

Da Hurdalsplattformen ble presentert i 2021, lovet regjeringa å sørge for 1000 nye fagskoleplasser hvert år. Det har de ikke fått til.

– Der henger man jo litt etter, så vi har en forventning om at det kan komme en opptrapping for fagskoleplassene, sier Hauglie.

Må koble jobb, folk og kompetanse

Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister (Ap), ser som NHO at folk med fagkompetanse både er den største ressursen Norge har, men også den det er størst knapphet på, i omstillingen som skal i land.

– Derfor har vi gjort en del tiltak, og derfor kommer vil til å gjøre enda mer for å få på plass skikkelig gode fagskoleutdanninger. Regjeringen har gitt penger til 2.000 nye studieplasser på fagskolene siden 2021. Nå skal vi i løpet av våren legge fram en melding om høyere yrkesfaglig utdanning, og der kommer vi til å være tydelig på at vi skal trappe opp innsatsen.

Hun forteller at det i hovedsak er tre ting som skal gjøres for å løfte fagskolene.

Mer penger til fagskolene.

Større frihet til fagskolene til å kunne disponere midlene de får. Slik håper Ap at fagskolene skal få mulighet til løse de oppgavene de er satt til.

Opprettelse av studentombud for fagskolestudentene. Dette har fagskolestudentene selv ønsket seg, ifølge Aasland. Ap har tro på at dette vil være viktig for å ivareta kvaliteten på utdanningene.

– Konkurransekraften i norsk næringsliv er helt avhengig av at vi klarer å utnytte all vår menneskelige kapasitet på best mulige måte. Vi har mange bedrifter som trenger arbeidskraft, og vi har mange mennesker som trenger jobb. Vi må koble de to enda bedre mer sammen, sier Aasland.

Fakta om fagskoler

Fagskoleutdanning er på nivået over videregående skole, det kalles også høyere yrkesfaglig utdanning.

En blanding av teori og praksis, som skal gjøre studentene yrkesklare.

Studieløpene strekker seg fra et halvt år til to år, og gir fra 30 til 120 studiepoeng.

Kilde: Utdanning.no

Kaller fagskoler en skjult diamant

Cecilie Myrseth, næringsminister (Ap), sier at kompetanse er hovednøkkelen når regjeringen skal legge fram ny industrimelding til våren.

I tillegg til å sikre nok fagfolk og riktig kompetanse, trekker hun også fram viktigheten av å lære hele livet, også når man er på jobb.

– Noe mange i industrien er flinke til, er å ta inn lærlinger og lære dem opp i bedriften, for å så gi mulighet til etterutdanning. Da får den enkelte spesifikk kompetanse som også industrien og bedriften trenger, og vi har de beste folka til å kunne være med på den omstillingen. Vi må huske på at Norge har verdens beste fagfolk i dag, og det må vi holde på.

Og det er her fagskolene kommer inn.

– Skal vi ta vare på de konkurransefortrinnene vi har med vår industri, må vi sikre at vi får ned utslippene og blir grønnere. Vi må bruke mer teknologiske løsninger, som automatisering, robotisering og digitalisering. De tingene må henge sammen, og den kompetansen må bedriftene ha når vi skal omstille oss og utvikle nye løsninger, sier Myrseth.

Det bifaller Hauglie i NHO.

– Fagskolene er utdanningssystemets skjulte diamant, sier hun.

NHO ser at Norge har en demografisk utvikling som gjør at den gruppa i befolkningen som øker mest, er den som er ferdig i yrkeslivet, altså pensjonistene. De frykter med det at stadig færre innbyggere i yrkesaktiv alder, skal løse en stadig større del av samfunnsoppdraget.

– Så har vi den sikkerhets- og geopolitiske situasjonen som utvikler seg minutt for minutt, og en forsvarssektor som har et stort behov for kompetanse fremover. I tillegg ser vi en helsesektor som kommer til å legge beslag på mer arbeidskraft enn det arbeidsmarkedet klarer å tilby, hvis den fortsetter å vokse som i dag. Det sier seg selv at det ikke går. Vi må også ha mer arbeidskraft og kompetanse i andre sektorer, som skal løse viktige oppgaver i andre deler av samfunnet.

– Del av omstillingsmotoren

Willy Holdahl jobber med eksterne samfunnsrelasjoner i GKN Aerospace i Kongsberg. I tillegg er han styreleder i NHO Viken Oslo, leder for Industrilederforum Kongsberg og styremedlem i Fagskolen Viken. Det er dermed med mye erfaring han sier at fagskolene er viktige for omstillingen industrien står i.

– Industrien har brukt Fagskolen i Viken i mange år, og har samarbeidsavtaler med fagskolen for å identifisere behov, og sammen levere på det. Fordelen med fagskoleutdanningen er at den er i stand til å snu seg raskt med tanke på industriens behov. Dagens utdanning som leveres lokalt, regionalt og nasjonalt er fleksibel og tas i stor grad på deltid ved siden av jobb.

Willy Odahl er blant annet leder for Industrilederforum Kongsberg. Han sier fagskolene er en viktig del av omstillingsmotoren. (NHO)

Han mener at fagskolene har potensial som ikke er tatt ut.

– En grunnleggende utfordring er finansieringen. Det er en lite forutsigbar finansieringsmodell for fagskolene. Det tar tid å bygge opp studier og sterke fagmiljøer, og selv om vi opplever god samhandling mellom stat og fylke, ligger det utfordringer der.

Det er viktig også at fagskolene kan levere en yrkesfaglig bachelor og master, som gjør det lettere å ta en yrkesfaglig vei til høyere utdanning, mener Holdahl.

– Fagskolene er en viktig del av satsinga på den yrkesfaglige utdanningen i Norge, og den verdiskapingen industrien står for. Det er veldig viktig å se fagskolene som en del av omstillingsmotoren og løsningen sammen med industrien. Om man gjør det, blir det lettere å få til en mer kraftfull satsing.

