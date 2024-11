Flere vil ha Frps Sylvi Listhaug som statsminister

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I samme måling blir Frp for tredje måned på rad målt til det største partiet, og forspranget til Høyre øker, skriver Nettavisen.

InFact utførte den landsdekkende meningsmålingen for Nettavisen 4. november. Antall intervjuede var 1124 og feilmarginen er pluss/minus 0,8-2,8 prosentpoeng.

I målingen blir folk spurt om hvem de helst vil ha som statsminister: Erna Solberg (H), Sylvi Listhaug eller Jonas Gahr Støre (Ap).

Klart flest, 27,1 prosent, vil ha Solberg, 23 prosent ønsker at Støre fortsetter og på tredjeplass kommer Listhaug. Men aller flest, 32 prosent, ønsker seg «en annen».

– Med nesten ett år igjen til valget er det altfor tidlig å diskutere eventuelle posisjoner, sier Frp-lederen til Nettavisen.

Samtidig sier hun at det naturlige utgangspunktet for eventuelle regjeringsforhandlinger er at det største partiet i regjering skal ha statsministeren.

