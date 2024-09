Vestre sabler ned Høyres skatteløfte: – Pengene strekker ikke til

– Skal det være en brosjyre fra Arbeiderpartiet? Du stemmer allerede på Arbeiderpartiet? Flott! Da har vi én!

På dagen ett år før stortingsvalget står Ap-nestleder og helseminister Jan Christian Vestre på Grünerløkka i Oslo og deler ut brosjyrer og slår av en prat med forbipasserende.

Det er kun få dager siden han ga nominasjonskomiteen i Oslo Ap beskjed om at han vil representere Oslo på Stortinget neste år. Det betyr at mannen, som fram til nå har vært mest kjent for store, nasjonale saker som strømstøtte, grønn omstilling av næringslivet, utvidelse av abortloven og kampen mot helsekøene nå også må ta ansvar for de lokale, politiske sakene som angår folk i Oslo.

– Oslo er en fantastisk by, men det er også en by med store forskjeller. Det er seks-sju års forskjell i levealder mellom bydelene. Det er fortsatt ganske store sosiale forskjeller mellom øst og vest. Det er politikkens oppgave å gjøre noe med de forskjellene, sier Vestre.

Tidenes mest «oslofiendtlige» regjering?

Men det er ikke sikkert det blir verdens enkleste jobb å få oslofolk til å strømme til stemmeurnene for å stemme på Arbeiderpartiet ved neste valg. Regjeringen Støre er flere ganger blitt kalt «tidenes mest oslofiendtlige regjering», særlig fra det borgerlige byrådet i nettopp Oslo.

Det poenget kjøper ikke Vestre.

– Jeg har hørt at vi er mye rart. Jeg er opptatt av at når vi kommer til valget neste år skal vi legge fram et politisk regnskap, og ha et positivt og optimistisk syn på hva vi har lyst til å få til framover. Og jeg tror valget neste år blir et verdivalg. Om vi skal ha et samfunn der det er et politisk mål å minke forskjellene og sørge for at vi har sterke, universelle velferdsordninger og et sterkt sikkerhetsnett, eller om vi flytte mer makt og innflytelse til de som har mest fra før.

Ap-nestlederen legger merke til en plakat som reklamerer for Politisk pub, der Dagsavisen er en av arrangørene, og han skal være en av gjestene. – «Kortere ventetider letter pårørendes liv. Helseministeren lytter». Betyr det at jeg må være stille? ler helseministeren. (Stian Fyen)

Det er særlig to grep fra regjeringen som har blitt svært dårlig mottatt på Oslo rådhus. Før sommeren endret regjeringen i inntektssystemet for kommunene. De flyttet inntekter fra skattesterke kommuner til skattesvake kommuner. For Oslos del betyr det et kutt på minst 450 millioner neste år.

For det andre har regjeringen blitt kritisert for at antallet politifolk i Oslo er blitt kuttet med over 100 stillinger på regjeringens vakt.

– Ja, vi har lagt om inntektssystemet. Men det har vi gjort samtidig som vi har rekordstore overføringer til kommunene. Det er flyttet over noe mer fra skattesterke kommuner til skattesvake kommuner som også har utfordringer. Det gjør at noen kommer bedre ut og noen kommer dårligere ut. Men på grunn av størrelsen på kommuneoppleget får stort sett alle mer, svarer Ap-nestlederen.

Når det gjelder politi er han ærlig på at regjeringen ikke har gjort nok.

– Når vi skal være tøffe og bekjempe kriminalitet og årsakene til kriminalitet må vi ha større politiressurser. I revidert nasjonalbudsjett var det en rekordstor overføring til politiet, og vi kommer til å videreføre den satsingen på politi og trygghet også i statsbudsjettet neste år. Da er jeg helt sikker på at man vil se det også i form av flere politistillinger, som kan være mer til stede på gata, være mer ute i bydelene, snakke med unge mennesker og løse opp ungdomsgjenger før de får vokse seg sterke, og bidra til tryggere oppvekstmiljøer og bomiljøer for alle. Så ja, vi må gjøre mer, sier Vestre.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Høyre og eiendomsskatt

For få dager siden var Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg ute og varslet et svært trangt budsjett for neste år. Han pekte blant annet på nettopp regjeringens endring av inntektssystemet som en av hovedårsakene til at alle virksomheter i kommunen nå har fått beskjed om å finne fram sparekniven.

Men det vil ikke Vestre ha noe av.

– Hovedgrunnen til det er at Høyre gikk til valg på store skattekutt gjennom å fjerne eiendomsskatten. I Arbeiderpartiet er det ikke noe mål å ha så høye skatter som mulig, snarere tvert imot. Vi er opptatt av å drive offentlig sektor så effektivt som mulig. Men Eirik Lae Solberg lover hundrevis av millioner i året i eiendomsskattekutt, samtidig som alle vi andre har vært nødt til å omprioritere og tenke annerledes på grunn av kostnadsveksten, sier han, og legger til:

– Det virker som Høyres løfte om å kutte eiendomsskatten er viktigere enn alt annet. Viktigere enn barnehage, eldreomsorg, trygghet og kollektivtrafikk. Da strekker ikke pengene til. Det er en realitet Høyre må ta innover seg. Jeg er ikke enig i argumentasjonen at Oslo først og fremst har en krevende situasjon på grunn av den omleggingen. Raymond Johansen styrte Oslo veldig godt og effektivt i 8 år, og etterlot seg en sunn kommuneøkonomi med god balanse mellom drift og investeringer. Vi må bare erkjenne at etterfølgerne har andre politiske prioriteringer, og at det har en kostnad i form av kutt i velferden.

Han mener dessuten at en del av regjeringens satsinger på universelle velferdsgoder kommer særlig Oslos innbyggere til gode.

– For eksempel rekordlave barnehagepriser, gratis SFO, økt studiestøtte og et mer omfordelende skattesystem. I en by som har så store forskjeller som Oslo er alt dette med på å utjevne forskjellene.

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Les også: Raymond Johansen: – Israel er veldig uberegnelig nå (+)