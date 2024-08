Norske lokalpolitikere strømmer til Arendalsuka

Hele 10 prosent av norske kommunepolitikere svarer at de er på årets Arendalsuke. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norgesbarometeret.

Arendalsuka er et årlig arrangement der politikere, organisasjoner og media møtes i Arendal. Uka blir større og større for hvert år som går, og rundt 1900 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.

– Det er ingen tvil om at Arendalsuka har etablert seg som en viktig arena, også for norske kommunepolitikere, sier daglig leder i Norgesbarometeret Øystein H.S. Moen til Dagsavisen.

Velferds-Norge

Også for ti år siden stilte Norgesbarometeret det samme spørsmålet til norske kommunepolitikere. Den gangen var det bare 4 prosent som svarte at de skulle besøke Arendalsuka.

– Jeg tror at lokalpolitikerne ønsker å holde seg oppdatert på mange saker som diskuteres i Arendal. Her blir det arrangert tusenvis av debatter, og mange berører kommunene. Som debatter om miljø, arealplanlegging eller skole. Mange av debattene i Arendal handler om hvordan Velferds-Norge skal utvikles, og kommunene er kanskje vår viktigste leverandør av velferdstjenester. I så måte er Arendalsuka både interessant og viktig for kommunepolitikerne, sier Moen.

---

Om undersøkelsen

Norgesbarometeret er en spørreundersøkelse gjennomført blant norske kommunestyrerepresentanter

Denne undersøkelsen er tatt opp i tidsrommet 01.07.2024 - 21.07.2024 og hadde 1636 respondenter

Undersøkelsen har en feilmargin på 2,48 % ved et 95 % konfidensnivå

Undersøkelsen er gjennomført som en webbasert undersøkelse

---

Han trekker også fram debatter og arrangementer om næringsutvikling som sentrale for norske lokalpolitikere.

– Og for mange er debatter mellom folk som er for eller imot vindmøller veldig relevante, sier Moen.

Indirekte påvirkning

I tillegg til at flere lokalpolitikere besøker Arendalsuka svarer også mange at de opplever festivalen som en viktig arena for det politiske Norge. Nå mener 54 prosent at det er en svært viktig eller delvis viktig arena. I 2014 var det tilsvarende tallet 19 prosent.

– Undersøkelsen viser ikke hvorfor, men vi kan slå fast at norske lokalpolitikere synes det er interessant å være her.

– Gir det norske lokalpolitikere større makt og flere velgere?

– Jeg tror at de som er rene privatpersoner og som er til stede på Arendalsuka, er folk som bor i nærheten. Jeg tror ikke det reiser mange fra Tromsø til Arendal som privatpersoner. Men hvem er det som påvirker velgerne? Jo, alle interesseorganisasjonene som er til stede i Arendal. Så det blir en indirekte påvirkning av velgerne gjennom interesseorganisasjonene. Partiene har jo telt og stands, men jeg tror ikke det er der man får flere velgere. Det er gjennom kontakt med frivilligheten og interesseorganisasjonene.

Undersøkelsen viser også at det er langt flere lokalpolitikere fra Østlandet og Sørlandet som er innom Arendal enn fra resten av landet.

– Selvfølgelig blir det en dominans fra Øst- og Sør-Norge på grunn av geografi, men det er interessant å se at det faktisk er en del fra Nord-Norge og Vestlandet som tar turen til Arendal, sier Moen.

