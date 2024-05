Nekter å gå med på kutt i sykelønna

– Dette er klassisk Venstre-politikk, sukker nestleder i LO Steinar Krogstad.

Sykefraværet i Norge er på et historisk høyt nivå. Antallet fraværsdager skøyt i været under pandemien, og har forblitt høyt etter at pandemien la seg. I dag er sykefraværet i Norge langt høyere enn det var før koronaen traff Norge. Det er noe av bakgrunnen til at Venstres programkomité denne uka foreslo å kutte i sykelønna.

Der man i dag har rett til full lønn under sykdom i ett år vil Venstre kutte dette til 80 prosent lønn etter de seks første månedene.

Det får LO til å steile.

– Dette forslaget er ment å ramme fagbevegelsen og svekke arbeidstakeres rettigheter. Å ha en raus ordning for folk som blir sjuke er et kvalitetsstempel for det norske samfunnet og det norske arbeidslivet, sier Krogstad.

Sier tvert nei

Han mener Venstres premiss, at vi har verdens høyeste sykefravær i Norge, og at noe av grunnen er verdens beste sykelønnsordning, er umulig å dokumentere.

– Vi klarer ikke engang å sammenligne sykefraværstallene i Norden, fordi land har ulike ordninger, og i hvilken statistikk folk havner varierer fra land til land. Den mest nyttige statistikken vi har er å se på hvor stor andel folk som er i arbeid. Og der ligger Norge svært høyt, sier Krogstad.

Han mener det ikke finnes noe dokumentasjon på at å ta penger fra folk som er sjuke vil føre til at folk blir friskere. I stedet mener Krogstad og LO vi bør begynne i andre enden: Se hva som er årsakene til det høye sykefraværet og gjøre noe med det.

– Noen årsaker til sykefravær vet vi mye om, andre årsaker vet vi lite om. Den mest bekymringsfulle årsaken til høyt sykefravær nå er økningen av psykiske lidelser blant unge. Det trenger vi mer kunnskap om. Skyldes det skolen? Skyldes det korona? Skyldes det den digitale verdenen? Vi kan ikke tro at det vil løse seg selv bare folk får lavere inntekt ved sykdom.

Nestleder Steinar Krogstad i LO. (Terje Pedersen/NPK)

– En annen gruppe som har høyt sykefravær er kvinner i helse- og sosialsektoren. Der vet vi at mange sliter med for lav grunnbemanning, som skaper stress og dårlige arbeidsvilkår, som igjen gjør at mange blir slitne, lei og sykemeldt. Der må vi gjøre noe med grunnbemanningen, sier Krogstad.

Han peker på et annet grep LO mener vil gi god effekt på fraværsstatistikkene: Gi folk mer makt over egen arbeidshverdag.

– Vi i LO tar gjerne en stor debatt om sykefraværet. Men den debatten må handle om de bakenforliggende årsakene til sykefraværet. Ikke det klassiske sparket fra Venstre om at vi må gjøre ordningene dårligere, sier Krogstad.

– Det er over 20 år siden sykepengedebatten ble parkert under Stoltenbergs første regjering. Vi har hatt IA-avtalen i 20 år. Det har blitt jobbet systematisk fra mange kanter med å få ned sykefraværet, likevel har de bare økt. Er det ikke på tide å prøve noe annet, for eksempel økonomiske insentiver?

– Nei. Vi må heller snu på det. Vi vet mye om årsakene til sykefravær, og det er forbausende at vi har gjort så lite for å gripe fatt i det.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

– Henger ikke på greip

Venstre-nestleder og leder av programkomitéen Sveinung Rotevatn er lite imponert over LOs absolutte nei til å røre sykelønna.

– LO sier folk ikke blir friskere av en litt lavere sykelønn etter 6 måneder. Vel, jeg går ut fra at LO støtter at man etter 12 måneder på sykelønn skal over på arbeidsavklaringspenger (AAP). Da får man jo litt over 60 prosent av inntekten sin. Man blir vel ikke friskere av det heller? Så logikken til LO henger ikke helt på grep, sier Rotevatn.

Han mener LO ikke vil forholde seg til virkeligheten når Krogstad hevder at man ikke kan slå fast at Norge har verdens høyeste sykefravær.

– Det er riktig at det er krevende å sammenligne sykefraværet i ulike land. Men det er ikke umulig, man kan justere for ting som høy sysselsetting, høy kvinneandel i arbeidslivet og lav arbeidsledighet. Faktisk.no har hatt en lang gjennomgang av dette, og de har slått fast at jo, det er riktig at vi har verdens høyeste sykefravær, sier Rotevatn.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn. (Fredrik Varfjell/NTB)

Han mener det er overraskende at LO ikke er mer bekymret for det høye sykefraværet i Norge.

– Krogstad har et poeng når han sier vi må gjøre noe med forholdene på arbeidsplassen. Men LO er ikke villige til å finne noen løsninger. Et av våre forslag er å gi arbeidsgiverne noe av ansvaret for det lange sykefraværet. Da får de et insentiv til å gjøre noe med forholdene på arbeidsplassen. Det samme gjelder økningen av psykiske helseplager. Det er viktig å gi et økonomisk insentiv for at folk med psykiske helseplager skal gå på jobb. For mange i denne gruppa vil det være helsefremmende å gå på jobb. Å sitte hjemme alene i måned etter måned med sine egne tanker er ikke bra for denne gruppa, sier Rotevatn.

– Hva tror du er grunnen til at sykefraværet er så høyt nå?

– Jeg har ingen god hypotese som forklarer hvorfor det har økt. Vi har en god hypotese om hvorfor det er jevnt høyt, og det er den svært gunstige sykelønnsordningen. Det har mange forskere pekt på. Men hvorfor sykefraværet har økt etter pandemien vet jeg ikke hvorfor har skjedd. Men vi vet at psykiske lidelser blant barn og unge har økt. Det mener jeg er et svært viktig argument for hvorfor vi må ha økonomiske ordninger som gjør at det lønner seg både for arbeidstakere og arbeidsgivere å sørge for at man ikke forsvinner helt ut av arbeidslivet.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene