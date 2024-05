Knalltøff kamp om sikker stortingsplass i MDG

Det er lenge til stortingsvalget 2025, men allerede nå har mange partier startet sine nominasjonsprosesser for å bestemme hvem som skal stå på valglistene neste år.

Særlig for MDG kan 2025 bli et skjebnevalg. Partiet havnet så vidt under sperregrensen i 2021, og fikk inn 3 stortingsrepresentanter, to av dem fra Oslo, der partiet er desidert størst.

Begge de to som representerer Oslo MDG på Stortinget, Rasmus Hansson og Lan Marie Berg, har allerede varslet at de ikke tar gjenvalg neste år.

Partiet må dermed finne nye fjes å toppe stortingsvalglisten i Oslo med. De to som står øverst på lista kan fort bli partiets eneste stortingsrepresentanter dersom partiet heller ikke i 2025 klarer å komme over sperregrensa. Gjør partiet et enda dårligere valg kan de fort sitte igjen med kun én representant etter 2025.

I følge pollofpolls.no har gjennomsnittet av målingene så langt i år gitt MDG én stortingsrepresentant fra Oslo, men de mangler bare 700 stemmer for å få inn to direktemandater fra Oslo.

Mange kandidater

Oslo MDG har allerede kommet godt i gang med sin nominasjonsprosess. De har bedt aktuelle kandidater for stortingsvalglista om å melde seg, og i disse dager er aktuelle navn ute på høring i partiorganisasjonen. Blant politikerne som har stilt seg til disposisjon finner vi en rekke kjente navn:

Partileder Arild Hermstad

Nestleder Ingrid Liland

Bystyrerepresentant Eivind Trædal

Leder i Oslo MDG og vararepresentant på Stortinget Sigrid Heiberg

Bystyrerepresentant og vararepresentant på Stortinget Rauand Ismail

Tidligere finansbyråd Einar Wilhelmsen

Tidligere samferdselsbyråd Sirin Stav

Nestleder i Oslo MDG og tidligere leder av Grønn Ungdom Margit Martinsen Bye

Tidligere partisekretær Torkil Vederhus

Dagsavisen har snakket med en lang rekke kilder i MDG og Oslo MDG. Omtrent alle er samstemte om at partileder Arild Hermstad er selvskreven som førstekandidat på lista. MDG har lenge vært i en situasjon der partiledelsen ikke har sittet på Stortinget, noe alle er enige om at ikke er en ideell situasjon.

To personer har lansert seg selv til andreplassen på lista, bak Hermstad: Partiets nestleder Ingrid Liland og tidligere leder for Grønn Ungdom Margit Martinsen Bye.

Ingrid Liland og Margit Bye Martinsen. (Stian Fyen / Susanne Sørli)

Flere kilder har ovenfor Dagsavisen spekulert i om tidligere partileder Une Bastholm også ønsker seg andreplassen i Oslo, men Bastholm sier selv til Dagsavisen at hun har gitt beskjed til nominasjonskomitéene i både Oslo og Akershus at hun ønsker seg førsteplassen på Akershus MDGs stortingsvalgliste.

Flere kilder peker på at nå som partiets nestleder Liland har meldt seg på kampen om andreplassen blir det vanskelig for nominasjonskomiteen å si nei til å foreslå henne på den plassen. Samtidig har Liland et problem: Hun er ikke fra Oslo, og har ikke stilt til valg for Oslo før. Det er medlemmene i Oslo MDG som til syvende og sist bestemmer hvem som skal stå på lista. Spørsmålet er hva grasrota i fylkespartiet lander på, dersom en lokal, populær kandidat skulle utfordre Liland om andreplassen.

Det får vi kanskje ikke svaret på før nominasjonsmøtet i oktober. Men enkelte av kildene i Oslo MDG som Dagsavisen har snakket med er ikke veldig begeistret over at bergenseren Hermstad og trønderen Liland vil ha de to øverste plassene på den sikreste nominasjonslista. De peker på at minst en av plassene bør tilfalle en lokal kandidat, som har jobbet seg opp i lokalpolitikken.

Flere er negative til at signaleffekten det gir kan være at det er vanskelig å jobbe seg oppover og inn på Stortinget gjennom Norges største lokallag.

Menn og kvinner

Flere kilder peker på at dersom populære, lokale kvinner som tidligere miljøbyråd Sirin Stav eller fylkesleder Sigrid Z. Heiberg skulle stille til kampvotering mot Liland og Martinsen, vil de ha gode vinnersjanser. Men både Stav og Heiberg har i dag fulltidsverv i Oslo rådhus, og ingen av dem har signalisert tydelig internt eller utad at de kommer til å ta en kampvotering for sikker stortingsplass.

Blant mennene er det derimot langt mer uvisst. Flere av kandidatene nevnt ovenfor skal ønske seg en høy plassering på nominasjonslista. MDG har ikke vedtektsfestet at det må være annenhver mann og kvinne på nominasjonslista. Selv om de har det for vane, er det ikke helt umulig at to kvinner kan stå som de to neste plassene på nominasjonslista bak Hermstad.

Både Rauand Ismail, Eivind Trædal og Einar Wilhelmsen trekkes fram som mulig kandidater for tredjeplassen, som med en god porsjon flaks kan gi en plass på Stortinget. Ismail er i dag vararepresentant til Stortinget. Trædal har tidligere vært vanskelig å velge inn på Stortinget fordi hans kone Lan Marie Berg allerede er valgt inn, men nå som hun gir seg kan det åpne døra for Trædal. Wilhelmsen er tidligere finansbyråd i Oslo, og har tidligere jobbet i miljøstiftelsen Zero.

Nominasjonsmøtet i Oslo MDG er 8. oktober.

Lørdag 31. mai er siste frist for grasrota i Oslo MDG til å gi sine innspill til nominasjonskomiteen om hvilke kandidater de foretrekker og hvorfor.

