LO krever økt kjøpekraft i lønnsoppgjøret

Det kommer fram av forslaget til tariffpolitisk uttalelse, som ble lagt fram på LOs representantskapsmøte tirsdag. Uttalelsen er vedtatt av LOs sekretariat og skal behandles av representantskapet tirsdag formiddag.

– Innenfor rammen som Frontfagsmodellen setter, er hovedkravet for lønn økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Gjennom kravene vil vi særlig prioritere en rettferdig lønnspolitikk som motvirker lavlønn og prioriterer likelønn. Lokale forhandlinger må være reelle, skriver LO i uttalelsen.

Det framkommer også at årets lønnsoppgjør blir et forbundsvist oppgjør, der Fellesforbundet og Norsk Industri starter ballet i midten av mars. Der skal de forhandle fram frontfagsramma, altså lønnsramma som alle andre må forholde seg til når de skal forhandle lønn seinere i år.

Lavlønnsprofil

LO er også opptatt av en tydelig lavlønnsprofil på årets oppgjør, altså at de som tjener minst skal få litt mer.

– Videreføring av en sterk lavlønnsprofil, må stå sentralt også i hovedoppgjøret 2024. Dette er ikke bare av betydning i LOs egne områder, men gir en viktig signaleffekt i hele samfunnet, skriver LO i uttalelsen.

I tillegg til økt kjøpekraft krever LO en etter- og videreutdanningsreform og de krever at språkopplæring skal bli betalt av arbeidsgiver i arbeidstiden.

Fredag kom den første rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). De legger fram tall og fakta som danner utgangspunktet for lønnsoppgjøret.

TBU anslår prisveksten i 2024 til å bli på 4,1 prosent. Dersom kravet om reallønnsvekst må altså lønningene i år øke mer enn 4,1 prosent.

Unio, som er en annen hovedsammenslutning av fagforeninger, har tidligere ment at det er rom for et helt prosentpoengs reallønnsvekst, altså at det finnes rom for at lønningene øker mer enn 5,1 prosent i år.

Industriens konkurransekraft

LO har gode kort på hånda før årets lønnsoppgjør. I frontfagsmodellen, som er måten vi forhandler lønn på i Norge, er det industriens tåleevne og konkurransekraft som danner utgangspunkt for alle arbeidstakeres lønnsvekst. I fjor var et svært godt år for norsk industri, viser tallene fra TBU. Konkurransekraften ble styrket, både på grunn av lav kronekurs og at timelønnsveksten i EU og Storbritannia var høyere enn i Norge i fjor.

Lønnskostandelen, altså andelen av bedriftenes verdiskaping som tilfaller arbeidsfolkene i bedriften, var rekordlav på 71,6 prosent.

– Ja, det framkommer gode resultater i industrien, og at lønnsandelen er lavere enn vanlig. Mye av det skyldes kronekursen, og det må vi bare ta med oss. Det er en del av bakteppet, sa administrerende direktør i Norsk Industri Knut E. Sunde til Dagsavisen da TBUs rapport ble lagt fram fredag.

Han ønsket da ikke å kommentere spørsmålet om reallønnsvekst.

Også i fjor var LOs hovedkrav økt reallønn for alle. Som kjent endte fjorårets mellomoppgjør med en historisk streik mellom LO og NHO. Selv om LO vant gjennom med sine krav viste rapporten fra TBU at nordmenn flest fikk reallønnsnedgang i 2023. Grunnen til det er at prisene steg langt mer enn partene la til grunn i lønnsoppgjøret i fjor.

