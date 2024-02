Forventer 4,1 prosents prisvekst i 2024

Saken oppdateres

Fredag formiddag la SSB-direktør Geir Axelsen fram den foreløpige rapporten til det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Dette er faktagrunnlaget for tariffoppgjøret til våren, og de anslår blant annet forventet prisvekst for 2024.

Et helt sentralt tall er hva TBU anslår prisveksten for det kommende året vil bli.

Anslått prisvekst

I år anslår TBU at prisveksten for 2024 vil bli 4,1 prosent. Men anslaget er usikkert.

– Anslaget er usikkert. I de siste månedene har kronekursen styrket seg, og terminprisene på kraft har gått ned. Usikkerheten er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst, skriver TBU i rapporten.

På pressekonferansen fortalte Axelsen at mye av usikkerheten er knyttet til om inflasjonen vil gå ned, hva som skjer med renta og hvordan den geopolitiske usikre situasjonen utvikler seg.

TBUs foreløpige rapport viser også at nordmenn flest fikk reallønnsnedgang i fjor.

– For lønnstakere under ett viser foreløpige tall fra nasjonalregnskapet at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2022 til 2023 var 5,3 prosent. Lønnstakere med en slik årslønn og lønnsvekst har fått en nedgang i reallønn etter skatt på 0,4 prosent fra 2022 til 2023, skriver TBU.

TBU har flere år på rad bommet i sine anslag for prisvekst. Inflasjonen har blitt langt høyere enn de har lagt til grunn. Det er hovedårsaken til at nordmenn har hatt reallønnsnedgang i flere år på rad.

Axelsen pekte på den svake kronekursen som hovedgrunn til at TBU bommet på sitt anslag for prisveksten i 2023.

LOs krav

LO vedtar sine krav til årets lønnsoppgjør i sitt representantskap førstkommende tirsdag. Men LO-leder Peggy Hessen Følsvik har allerede sendt tydelige signaler om hva hun forventer av årets lønnsoppgjør. Til Dagbladet torsdag sa Følsvik:

– Meldingene fra våre medlemmer er veldig tydelige. Økte priser og økte renter gjør at folk sliter økonomisk. Årets oppgjør kommer til å handle om kroner, lønn og økt kjøpekraft.

Årets hovedoppgjør starter i midten av mars.

