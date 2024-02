Regjeringen slår knallhardt tilbake mot vindkraftopprøret: – Strømpopulisme

– Dette er kjente populisttoner fra Rødt. Helt siden Russlands krigføring startet i Ukraina og medførte en betydelig økning i strømprisen, har Rødt benyttet anledningen til å drive utspillspolitikk heller enn å jobbe med løsninger som faktisk lar seg gjennomføre.

Det sier Terje Aaslands statssekretær i Energidepartementet Elisabeth Sæther (Ap) til Dagsavisen.

Lørdag åpnet Rødt-leder Marie Sneve Martinussen partiets landsstyremøte i Oslo med et knallhardt angrep på regjeringens energi- og naturpolitikk.

Vind på land og hav

Hun er svært bekymret for regjeringens storstilte planer om å bygge ut vindkraft både på land og på havet, for å sørge for nok grønn energi til Norge. Hensikten er både å få nok kraft til industrien i framtida og lavere strømpriser for folk og bedrifter.

Men vindkraftutbygging går også på bekostning av naturen. Derfor ber altså rødt regjeringen dra i nødbremsen, og stanse all ny vindkraftutbygging. I stedet vil Rødt satse på å strupe kraftutvekslingen med utladet, en storstilt strømsparingspakke og politisk bestemt strømpris i Norge.

Men alt dette er altså politikk som ikke lar seg gjennomføre, ifølge regjeringen.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Energidepartementet. (Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon)

– Et godt eksempel på dette er partiets kategoriske nei til vindkraft både på land og til havs, de to energikildene med størst potensial i Norge framover, både for mer kraft og mer industriarbeidsplasser. Spør du hjørnesteinsbedriftene innen fastlandsindustrien, som Hydro og Alcoa, er de klokkeklare på hva de trenger framover. Disse industribedriftene svarer ikke at det er å bryte energisamarbeidet med Europa, vårt største marked for eksport, slik Rødt i praksis tar til orde for, sier Sæther, og legger til:

– Det disse industriaktørene ønsker seg er mer vindkraft på land, som grunnlag for å tegne langsiktige kraftavtaler.

– Strømpopulisme

I sin tale til landsstyret sitt lørdag gikk Martinussen til angrep på både regjeringen, NHO og Høyre, som alle sammen er enige om å bygge ut mer vindkraft i Norge. Hun nevnte på den annen side ikke at for eksempel en rekke utvalg og LO også støtter storstilt vindkraftutbygging.

Mer kraft og nett har lenge vært regjeringens viktigste grep for å igjen sikre stabile, lave strømpriser til folk og bedrifter i Norge.

– Vi er langt fra ferdige med å utvikle energipolitikken. Jeg håper Rødt framover vil bruke mer tid på faktiske løsninger og mindre tid på strømpopulisme, sier Sæther.

