Sier klart nei til å fjerne formuesskatten

– Jeg er helt uenig i at formuesskatten bør skrotes helt, sier stortingsrepresentant og nestleder i MDG Lan Marie Berg til Dagsavisen.

Mange ble overrasket da hennes nestlederkollega og leder av programkomitéen i MDG Ingrid Liland nylig tok til orde for å fjerne hele formuesskatten. Til Dagens Næringsliv begrunnet hun linjeskiftet med at hun vil ha en «mye mer ambisiøs og tydelig skattepolitikk, som øker omstillingsevnen i norsk næringsliv».

Nå møter hun altså motstand internt.

– Det er et ytterpunkt i debatten å ville fjerne formuesskatten. Det er bare Frp på Stortinget i dag som mener det, nettopp fordi verken Ap eller Høyre vil risikere å få opptil 27.000 nullskatteytere i Norge. Det er ikke god, grønn politikk hvis de rikeste ikke betaler sin relative andel til velferdsstaten, sier Berg.

Høyere bunnfradrag

I stedet for å skrote hele formuesskatten tar Berg i stedet til orde for å øke bunnfradraget, for å unngå at skatten uforholdsmessig rammer små og mellomstore bedrifter i vekstfasen. Dette kan ofte være bedrifter som på papiret har en del formuesverdi, men som i realiteten ikke tjener noe særlig med penger.

– Torvik-utvalget foreslår å øke bunnfradraget fra 1,7 millioner til 6,4 millioner. Men jeg kan være med på å øke det til både 10 og 15 millioner, hvis det er det som skal til for å skjerme små og mellomstore bedrifter i vekstfasen, sier Berg.

For å kompensere for kutt i formuesskatten vil Berg i stedet hente fram en annen skatt fra skuffen: Arveavgift.

– Torvik-utvalget foreslår også å samtidig som de vil øke bunnfradraget på formuesskatten å samtidig innføre skatt på arv. Det er en spennende tanke. Vi har hatt arveavgift inne i våre alternative budsjetter de siste 2 årene, med et høyt bunnfradrag og trinnvis opptrapping, sier Berg.

Tillit til velferdsstaten

Hun mener at formuesskatten er en viktig brikke for å bevare tilliten til velferdsstaten, nettopp fordi noe av begrunnelsen for skatten er å sikre at også de rikeste betaler sin rettferdige andel skatt.

– Det har vært diskutert alternativer til formueskatten i mange år, men ingen har funnet gode måter å erstatte den på. Om det kommer opp ideer til slike muligheter er det spennende, og jeg ser fram til å diskutere skattesystemet også i MDG framover. Jeg mener at god grønn politikk innebærer å sikre omfordeling og at de med store formuer betaler sin andel til å finansiere velferdsstaten, sier Berg.

