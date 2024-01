Regjeringen inviterer den kommersielle rusomsorgen tilbake inn i varmen

I Hurdalsplattformen er Senterpartiet og Arbeiderpartiet tydelige: De vil prioritere ideelle private aktører i helsevesenet framfor kommersielle.

Helt i tråd med dette lyste Helse Sør-Øst (HSØ) tidligere i vinter ut en gigantisk kontraktpakke på over 17 milliarder kroner til tverrfaglig rusbehandling der de var tydelige på at det var ideelle aktører som skulle kjempe om kontraktene.

Men så i forrige uke snudde HSØ. De la ut en ny konkurranse i det offentlige anskaffelsessystemet Doffin. Denne gangen var også kommersielle aktører inkludert i konkurransen.

Grunnen er en fersk dom i Oslo tingrett som konkluderte at Oslo kommune brøt loven da de prioriterte ideelle aktører framfor kommersielle da de lyste ut en konkurranse om å drive et sykehjem.

Av frykt for en lignende rettsprosess, som i så fall vil forsinke kontraktsinngåelsene, har HSØ nå valgt å også inkludere private kommersielle når de skal kjøpe tjenester innen tverrfaglig rusbehandling over hele Østlandet.

– Denne rettsavgjørelsen medfører uklarheter i rettstilstanden og risiko for forsinkelser i prosessen. Basert på denne juridiske usikkerheten og nødvendigheten av å ha nye avtaler på plass innen 1.januar 2025, har Helse Sør-Øst nå lagt ut anbudet slik at både private ideelle og private kommersielle organisasjoner kan være med, skriver HSØ på sine nettsider.

– Høyrepolitikk

Den konklusjonen får partiet Rødt til å se rødt.

– Det er høyrepolitkk som sikkert gleder velferdsprofitører, men skaper med rette uro hos ideelle ildsjeler. Dette kan ha store konsekvenser for ideelle som har bygd opp fagmiljø over lang tid, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Rødt.

Hun mener regjeringen nå må ta grep og følge opp Hurdalsplattformen for å sikre at det faktisk er ideelle aktører som får kontrakter med helsevesenet, ikke kommersielle «velferdsprofittører», som Rødt kaller det.

Seher Aydar (R). Seher Aydar (R). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Hun er ikke imponert over at regjeringen ser ut til å la planene om å prioritere ideelle aktører foran kommersielle stoppe på grunn av en dom i tingretten.

– Regjeringa snakker opp ideelle i Hurdalsplatformen, men det holder ikke å bare snakke om ideelle. De må faktisk bli prioritert framfor kommersielle hvis det ikke bare skal være tomprat. Det er allerede knappe ressurser i rusomsorgen. Da må alle penger som er bevilga til rusomsorg gå nettopp til det, ikke til privat berikelse, sier Aydar.

Hun mener dommen i Oslo tingrett kun må leses som at det ene anbudet Oslo kommune la ut var ulovlig, ikke at prioritering av ideelle aktører i alle offentlige konkurranser med det er ulovlige.

– Velferdstjenester er ikke som andre tjenester. De som trenger velferdstjenestene er ofte i en sårbar situasjon, og avhengige av andres prioriteringer og beslutninger. Da kan ikke det kommersielle profittmotivet stå i veien for det tillitsbaserte møtet, sier Rødt-politikeren.

Forstår bekymringen

Ingvild Kjerkols statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Moen Rønning-Larsen (Ap) sier hun forstår argumentene til HSØ når de inkluderer kommersielle aktører i konkurransen om tverrfaglig spesialisert rusbehandling til 17,4 milliarder.

Statssekretær i helse og omsorgsdirektoratet, Ellen Moen Rønning-Larsen. (Esten Borgos, Borgos Foto AS)

– Regjeringen vil videreutvikle det gode samarbeidet med ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten. De siste årene er det stilt flere krav til de regionale helseforetakene om bruk av de ideelle aktørene i spesialisthelsetjenesten og at de skal ta i bruk handlingsrommet innenfor gjeldende rett til å kjøpe tjenester fra ideelle leverandører. Disse kravene gjelder fortsatt, sier Rønning-Larsen, og legger til:

– Vi er gjort kjent med at Helse Sør-Øst RHF har gjort en særskilt vurdering i denne saken og kommet til at den aktuelle rettsavgjørelsen i Oslo tingrett gjør at man har fått uklarheter i rettstilstanden knyttet til reservasjon for ideelle, og med det også en reell risiko for forsinkelser i anbudsprosessen. De er rett og slett engstelige for at man kan komme i en situasjon hvor man på grunn av søksmål ikke får på plass avtaler med private leverandører i tide, og at man da ikke har et lovlig privat tilbud til pasientene. Tjenestene er til for pasientene, så dette er argumenter vi forstår.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Grove voldsvideoer fra Ukraina spres: – Samme hensikt som terrorgrupper ]

[ (+) Slik skal byrådet få fart på boligbyggingen ]