Mener masteroppgaven til Borch bør gjennomgås

Fredag kveld publiserte E24 en sak om at masteroppgaven til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) inneholder passasjer som er identiske med eldre masteroppgaver fra to andre studenter. Ingen av de andre oppgavene, som inneholder de samme formuleringene og stavefeilene, var blitt henvist til som kilder i Borchs oppgave. Det regnes som fusk å kopiere andres arbeid uten å oppgi at dette er gjort.

– Veldig lei meg

Kort tid etter at nyheten sprakk, innkalte statsråden til en pressekonferanse. Der gjorde hun kjent at hun trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Da jeg skrev min masteroppgave for rundt 10 år siden, gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver, uten å oppgi kilde. Det er jeg veldig lei meg for, sa hun.

– Jeg ser at denne feilen ikke er forenelig med å være ansvarlig for dette regelverket, la hun senere til.

Utdanninger kan annulleres

Det mener jussprofessor Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen er helt korrekt.

– Hun har tatt konsekvensen av det hun har gjort og gått. Saken er selvsagt særpreget av at hun har sittet som minister for høyere utdanning og blir nødt til å gå for dette, sier han til Dagsavisen.

Jussprofessor Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen. (UiB)

Den erfarne professoren har blant annet jobbet med å utforme universitets- og høyskoleloven.

Den sier blant annet at et utdanningssted kan annullere en eksamen eller prøve hvis kandidaten enten forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket i forbindelse med gjennomføring av eksamenen eller prøven. Loven sier også at selve utdanningen kan annulleres hvis kandidaten har oppnådd den ved hjelp av «uredelig opptreden».

Søvig mener masteroppgaven til Borch kan være ugyldig.

– Hvis det viser seg at masteroppgaven bygger på plagiat, så er spørsmålet om oppgaven kan telle. Det bør vurderes om man skal se på den på nytt, sier professoren.

[ Sandra Borch: – Feilen, den er min ]