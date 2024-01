Prosjekt skulle avdekke rasisme i politiet – gir ingen svar

Saken oppdateres, rapporten legges fram nå

Blir folk som er brune i huden oftere stoppet av politiet på gata? Driver politiet med såkalt etnisk profilering? For å få svar på dette har mange bedt om en kvitteringsordning for politiet, der politiet må gi deg dokumentasjon på hvorfor du ble stoppet for kontroll.

Blant annet Oslo bystyre, flere organisasjoner og partiet SV har ønsket seg en slik ordning. Og for et par år sida fikk SV, i budsjettforhandlinger med regjeringen, gjennomslag for en prøveordning med slike kvitteringer i deler av Oslo.

Fra desember 2022 til september 2023 har politiet i deler av Oslo måttet gi slike kvitteringer til alle de har stoppet på gata. Rundt 5000 slike kvitteringer er delt ut i perioden.

Nå har forskere evaluert pilotprosjektet. De har blant annet sett på om tallene fra politiet kan bekrefte eller avkrefte at politiet driver med såkalt etnisk profilering. Det kan tallene ikke.

Politiet har nemlig ikke innhentet data om etnisitet på personene de har stoppet og kontrollert i perioden. Grunnen? De får ikke lov.

Uklart formål

Politiregister-loven er nemlig svært strengt når det kommer til å innhente data om folks etnisitet og hudfarge. For å rettferdiggjøre innhenting av slike opplysninger må det være et strengt nødvendig formål, ifølge forskerne bak evalueringsrapporten.

– Implikasjonen av dette er at hvis det reelle formålet med ordningen var å dokumentere politiets kontrollpraksis opp mot etnisitet, burde dette vært presisert i Stortingets vedtak. Uten dette har ikke politiet hatt rettslig adgang til å loggføre de kontrollertes etnisitet, skriver forskerne i rapporten.

Når det verken var presisert i Stortingets vedtak eller i bestillingen fra Justisdepartementet at politiet skulle registrere etnisitet på folk de stoppet for kontroll, kunne politiet heller ikke gjøre det.

Forskerne bak rapporten er kritiske til utformingen av politiets oppdrag.

– Utfordringen med implementeringen, slik vi vurderer det, er at det ikke har vært tydelig hva som er formålet med ordningen. Uten et tydelig formål er det ikke mulig å presist vurdere de ulike aspektene ved implementeringen av piloten, skriver forskerne i evalueringsrapporten.

De er også kritiske til at politiet skulle gi ut kvitteringer i all hovedsak i Oslo sentrum og sentrum øst, ikke i østkantbydelene med høyest minoritetsandel der flest har ment seg urimelig ofte stoppet av politiet, og der tilliten mellom politi og folk er lavest.

Tusenvis av kvitteringer

I løpet av pilotperioden ble det produsert 5 158 kvitteringer til totalt 4 278 personer. Totalt er det skrevet mer enn én kvittering for 439 personer. Det totale antallet kvitteringer for denne gruppen er 1 310. 55 personer er kontrollert fem eller flere ganger, og har dermed fått 5 eller flere kvitteringer, med variasjon opp til 17 kvitteringer.

– Tallene forteller oss at enkelte personer har blitt kontrollert gjentatte ganger i løpet av perioden for piloten, skriver forskerne.

Et av formålene bak kvitteringsforsøket var å styrke tilliten til politiet. Ut i fra responsen til de som blir kontrollert virker det ikke som det har skjedd, konkluderer forskerne fra Oslo Economics.

– Vi kan ikke utelukke at virkningene av en kvitteringsordning på møtene mellom politi og de kontrollerte ville sett annerledes ut dersom ordningen hadde blitt testet ut i et annet område. Vi har heller ikke kunnet vurdere pilotens innvirkning på tilliten hos befolkningen generelt, og minoriteter spesielt. Vi kan dermed ikke utelukke at en kvitteringsordning kan ha positive virkninger på tilliten til politiet, som evalueringen ikke har klart å fange opp, står det i rapporten.

Det som derimot kommer tydelig fram er at politiet selv opplever kvitteringsordningen som en tidstyv, som gir politiet mer papirarbeid uten noen tydelig effekt i andre enden.

