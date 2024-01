Støre advarer: Sammenligner 2024 med Voldemort

Saken oppdateres

OSLO SPEKTRUM (Dagsavisen): Statsminister Jonas Gahr Støre fikk æren av å holde første tale på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum tirsdag.

Der siterte han den amerikanske tenketanken Eurasia Group, som har advart mot at 2024 rent politisk kan bli «the Voldemort of Years».

– De har spådd 3 store kamper i 2024. Ukraina mot Russland. Israel mot Hamas. Og USA mot USA. På den lista står det ikke Norge mot Norge, og det er en veldig stor fordel, sa Støre til næringslivstoppene som er samlet i Oslo tirsdag.

Likevel optimist

Selv om rentene og prisene er høye, krigen raser i Midtøsten og USA er splittet og polarisert, ser Støre likevel lyspunkter i året som kommer.

– Det er grunn til å tro at vi kan få et vendepunkt i økonomien. Mye av det skyldes dere, sa Støre, og henvendte seg til NHO-toppene i salen.

– Vi skaper 6000 nye bedrifter i måneden i Norge. Vi har nå 20 prosent høyere fastlandsinvesteringer enn i 2019. Vi har rekordhøy eksport, og det er skapt 130 000 nye arbeidsplasser, der 9 av 10 er i privat sektor, sa statsministere.

Han trakk samtidig fram at det er uro og trøbbel i en del bransjer, som byggebransjen.

– Det skal vi møte sammen, sa Støre.

[ Nå kommer nye, strengere regler for politikere som gjerne vil handle aksjer. ]

Bedre kjøpekraft

Han både håper og tror nordmenn flest og bedrifter flest vil få et bedre 2024 enn 2023.

– Vendepunktet begrunner jeg i at prisstigningen kan ha nådd toppen. Den flater ut. Rentetoppen kan være nådd. Det er det ikke jeg som sier, men SSB og Norges bank sier det er grunnlag for kjøpekraftforbedringer. Derfor mener jeg vi har sjansen for en myk landing, og at folk kan få bedre råd. Det skal også vi bidra til, sa Støre.

I salen på årskonferansen sitter det mange næringslivstopper som er misfornøyde med Støres regjering. Særlig økningene i formuesskatten og den økte arbeidsgiveravgiften for ansatte med høye lønninger har møtt hjertesukk og protester fra NHO.

– Denne regjeringen kommer fortsatt til å jobbe for mindre forskjeller, mer tillit og aktivitet i hele landet, sa Støre, med henvisning til protestene fra NHO.

[ Sanna Marin om Putins krig: – Nå må vi våkne ]

Ikke kødd med arbeidslinja

I talen sin tok Støre for seg blant annet klima, havvind, karbofangst og internasjonalt samarbeid. Han merket seg blant annet at det ikke ble feiret med sjampanje da EØS-avtalen fylte 30 år 1. januar i år.

– Men EØS-avtalen hadde i det minste fortjent en flakse musserende, sa Støre, til stor latter fra salen.

– EØS-avtalen har levert bra. 600 000 arbeidsplasser er direkte berørt av vår adgang til det europeiske markedet, sa Støre.

Han brukte også talen til å advare mot at skjermbruk og sosiale medier fører til at norske barn gjør det stadig dårligere på skolen.

– De siste 10 årene har skoleresultatene gått ned på en måte som bør uroe oss. Vi må ta tak i dette sammen. Vi gjør det nå, men det må vi også gjøre sammen med næringslivet, sa Støre.

Han er også svært bekymret for at vi i Norge har 100 000 folk under 30 år som verken er i arbeid eller utdanning.

– Alle regjeringer har gjort sitt beste for å få til det. Men det et tall som er uhyggelig stabilt. Vi må gjøre mer av det vi vet virker, men vi må også prøve nye ting. Da må bli blant annet ikke kødde med arbeidslinja, men styrke den, sa statsministeren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen