Høyrebyrådet dropper heltidssykehjem: – Veldig beklagelig

– Jeg syntes det er veldig beklagelig, sier Kjartan Goksøyr, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Sykehjemsetaten til Dagsavisen.

Da det nye Lambertseter sykehjem åpnet i fjor sommer var det et pionersykehjem. Alle ansatte jobbet nemlig heltid som en del av et pilotprosjekt. Politikerne, byråkratene og de ansatte fant en ordning der det ikke var behov for deltidsansatte, studenter, vikarer eller innleid helsepersonell for å få turnusen og bemanningen til å gå opp, blant annet ved at de ansatte jobber lengre vakter og flere helgedager i året. Prislappen er på 15 millioner i året.

I valgkampen lovte daværende byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at det samme skulle skje når det nye Tåsenhjemmet åpner seinere i 2024.

– Dette blir et sykehjem som starter helt på nytt, med nytt bygg, nye beboere og nye ansatte som alle skal jobbe heltid. Vi har veldig tro på vår modell, sa Marthe Scharning Lund til Dagsavisen i valgkampen. Da var hun helsebyråd, i dag er hun opposisjonsleder for Arbeiderpartiet i bystyret etter at Ap tapte valget i høst.

Men det blir altså ikke noe av heltidssatsingen på Tåsenhjemmet. Det nye byrådet, ledet av Eirik Lae Solberg (H), dropper planene.

– Utrygt arbeidsliv

Det er en beslutning Fagforbundet liker dårlig.

– Vi er en sektor der veldig mange jobber deltid. Vi er også en kvinnedominert sektor. Det betyr at mange damer står i fare for å bli minstepensjonister. Når de må jobbe deltid må de også kjempe om ekstravakter. Det fører til et utrygt arbeidsliv, sier Goksøyr.

Heller ikke Scharning Lund er særlig imponert.

– Jeg er skuffa. Både på vegne av de som skal flytte inn og på vegne av heltidsarbeidet i Oslo kommune, sier hun.

Scharning Lund mener heltidssykehjem er et kinderegg av en løsning, som gir mange gode effekter.

– De eldre får færre ansatte å forholde seg til i en sårbar situasjon. Det øker kvaliteten og gir økt kontinuitet, og færre feil skjer. De ansatte slipper å jakte vakter og får en lønn og leve av, ramser hun opp.

Hun påpeker at det blå byrådet allerede i byrådsplattformen skrev at heltidskulturen i Oslo kommune er viktig.

Byrådsleder Raymond Johansen og eldrebyråd Marthe Scharning Lund utenfor det halvferdige Tåsenhjemmet i sommer. (Sondre Bjerknes)

– Så er det første de gjør et kutt på 14 millioner. Jeg synes det er en uklok beslutning, sier hun.

Scharning Lund mener også at Tåsenhjemmet er en sjanse som kommunen må ta. Det er ikke hver dag, eller hvert år, at kommunen setter opp helt nye sykehjem.

– Nå bor det ingen der, og det er ingen ansatte. Det gir en unik mulighet til å lage heltidssykehjem. Nå går muligheten fra oss. Her er tannkremen ute av tuben. Man kan ikke utsette dette til neste budsjett, sier Arbeiderpartiets gruppeleder.

[ Byrådet sier nei til handlingsplan mot rasisme i skolen ]

Lambertseterhjemmet

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc fra Høyre var onsdag denne uka og besøkte nettopp Lambertseterhjemmet, der alle jobber i 100 prosents stillinger. Der fikk han en innføring i hvordan de løste problemene med bemanning i helger og kvelder, og fikk forklart hvordan de ansatte der i all hovedsak er svært fornøyde med ordningen.

Likevel vil han altså ikke gi den samme ordningen til de som i framtiden skal jobbe på Tåsenhjemmet.

– Hovedgrunnen er at denne modellen som de nå har på Lambertseterhjemmet, skal følgeforskes inn til 2025. Jeg mener det er viktig å få kunnskap om dette fungerer. I utgangspunktet er jeg kjempepositiv til det som skjer på Lambertseter. Måten man har fått til heltidsstillinger, langvakter og høyere fagdekning, sier Korkunc.

Han peker på at større bruk av heltid er positivt for de ansatte, og ikke minst for beboerne på sykehjem, fordi de må forholde seg til færre personer, og at det er mindre bruk av ufaglærte og innleid arbeidskraft.

– Men er ikke det egentlig bare gode argumenter for at Tåsenhjemmet skal få samme modell?

– Jo, i utgangspunktet. Men det er ikke sikkert at innretningen man har på Lambertseterhjemmet er perfekt. Det er derfor vi skal forske på det. Hvis det er sånn at denne modellen fungerer godt har jeg i utgangspunktet ikke noe imot å rulle den ut til alle sykehjem i Oslo. Men jeg mener all den tid det er en pilot og det forskes på det er vi nødt til å bruke litt tid, ta en fot i bakken, og finne ut om det funker godt her først.

– Arbeiderpartiet mener at det at Tåsenhjemmet er et helt nytt sykehjem, og dermed egner seg godt for heltidsmodellen. Det er vel vanskeligere å legge om til et helt nytt system om noen år?

– Sykehjemsetaten vurderer nå hvordan man best kan drifte Tåsenhjemmet. Vi kommer ikke til å drive Tåsenhjemmet på samme måte som man drev sykehjem på for 20 år siden. Men den modellen det forrige byrådet la opp til, som er nøyaktig den samme som på Lambertseterhjemmet, den blir det ikke, sier helsebyråden.

[ Optimistisk Slagsvold Vedum: – Vi er på rett vei ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen