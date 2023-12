MDG holder døra på gløtt for å redde Oslo-budsjettet: – Borgerlig sirkus

Onsdag ble det klart: Det er brudd i budsjettforhandlingene mellom Høyre/Venstre-byrådet og budsjettpartneren Frp.

Frps gruppeleder Magnus Birkelund begrunner bruddet med at Frp ikke fikk tilstrekkelige gjennomslag i kjernesaker som eldreomsorg, samferdsel og idrett.

– Budsjettet som det ligger nå, har fortsatt for mye spor av MDG-politikk, sier Birkelund til NTB. Han har ikke besvart Dagsavisens henvendelser.

Det betyr at budsjettet for 2024, som etter planen skal vedtas i bystyret onsdag om en uke, ikke har nok stemmer bak seg til å bli vedtatt.

Byrådspartiene Høyre og Venstre vil ikke kommentere saken, men har innkalt til en pressekonferanse torsdag morgen.

Kan MDG redde budsjettet?

Da det var forhandlinger om byrådsmakt etter valget i høst var Venstre klare på at de ønsket seg et flertallsbyråd sammen med Høyre og MDG. MDG åpnet også for dette, men det største partiet Høyre var tydelige på at de ønsket seg et klassisk borgerlig samarbeid med Frp og KrF.

Men nå som forhandlingene med Frp er brutt, kan Venstres foretrukne samarbeidspartner MDG være en reddende engel for det borgerlige budsjettet, som Frp mener inneholder for mye MDG-politikk?

– Hvis vi blir spurt må vi ta stilling til om det er noe vi ønsker å åpne for. Vi må avvente og se om det blir aktuelt. Enn så lenge er det borgerlig sirkus, svarer MDGs gruppeleder Sirin Stav.

– Oslo MDG har ikke tatt stilling til hvorvidt det er aktuelt å bli budsjettpartner til byrådet nå. Det vi tidligere har åpnet for er samtaler om et byrådssamarbeid. Det er ingen tvil for oss at en byråd med tyngdepunkt i det grønne sentrum er bedre for Oslo enn et byråd som lener seg på et grått flertall med Frp. Det tror jeg også vil gi en mer stabil styring av byen, legger hun til.

– Det er en tydelig kontrast til det forrige byrådet. Rødt var riktignok uenig med byrådet om bompenger, men det var aldri noe selvstendig poeng for dem å undergrave vår grønne politikk. Høyre og Venstre risikerer å undergrave sine egne miljømål og gjøre byen gråere fordi de prioriterer gammeldags blokkpolitikk, sier Stav.

– Da dere åpnet for et byrådssamarbeid med Høyre og Venstre, diskuterte dere muligheten for et budsjettsamarbeid?

– Nei. Det tok vi ikke stilling til. Høyre og Venstre har vært bestemte på at de ønsker å samarbeide med Frp, og det har vi tatt til etterretning, sier Stav.

– Ikke mulig

– Vi er opptatt av å sørge for en fortsatt trygg, omfordelende og grønn styring av Oslo. Vi er åpne for å snakke med alle partier som bidrar til det, som vil øke farten i miljø- og klimapolitikken og ta vare på de som trenger fellesskapet mest. Det er flere ting med byrådets politikk vi kunne tenke oss å rette opp i. Men det vi har diskutert tidligere har altså handlet om et byrådssamarbeid, sier Stav.

Hun sier at MDG lenge har advart mot at byrådets samarbeid med Frp ikke vil føre noe godt med seg.

– Det ser ut til å bli borgerlig kaos på første forsøk. Det viser at det ikke er mulig å få til en grønn og rettferdig politikk ved å samarbeide med grå fløypartier som Frp, akkurat som vi advarte mot. Jeg frykter at mye av den grønne og solidariske politikken vi har stått i spissen for i åtte år ryker dersom Frp får en hånd på rattet. Og det bekrefter jo Frp selv at er målet - med mindre satsing på trygge skoleveier og levende, grønne byrom, sier MDG-politikeren.

