Frp vil etterforske nordmenn som ble reddet ut av Gazastripen

Fremskrittspartiet vil etterforske norske statsborgere som befant seg på Gazastripen da krigen brøt ut. Til sammen 220 norske borgere og personer med nær tilknytning til Norge har blitt hjulpet ut fra Gazastripen av norske myndigheter.

Frp peker på at de evakuerte trosset Utlendingsdirektoratets reiseråd ved å dra til Gazastripen. Mange tok dessuten med seg barn, som til vanlig går på skole eller i barnehage, til et sted hvor det ble ansett som farlig å oppholde seg allerede før krigen brøt ut. Dette mener Frp gir grunn til å be barnevernet sjekke om det foregår omsorgssvikt i disse familiene, i tillegg til å sjekke om skoleplikten er overholdt.

Frp vil også at Gaza-farerne granskes for brudd på utlendingsloven og statsborgerloven. Dette begrunner de med at flere av dem som er hentet ut av Gazastripen skal ha søkt om opphold i Norge fordi det er for farlig for dem å være i Gaza.

Saken, som tidligere har vært omtalt av Klassekampen, ble tema under onsdagens Dagsnytt 18 på NRK. Der gikk Åsmund Aukrust, utenrikspolitisk talsperson i Ap, hardt ut mot Frps forslag.

– Jeg er glad jeg bor i et land hvor det ikke er politikerne som bestemmer hvilke barn barnevernet skal overta ansvaret for eller hvem politiet skal etterforske, sa han.

Muntlig spørretime i Stortinget Erlend Wiborg (Frp) mener det er grunn til å undersøke hvorvidt noen av de evakuerte fra Gazastripen har lurt seg til oppholdstillatelse i Norge. (Stian Lysberg Solum/NTB)

[ Gaza-evakuert mener regjeringen burde hente ut flere fra Gaza ]

Vil avdekke juks

Erlend Wiborg, innvandringspolitisk talsperson i Frp, mener likevel at saken absolutt fortjener å tas opp politisk.

– Det er en viktig politisk debatt å sørge for at de som får oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge ikke jukser seg til det, sa han under programmet.

– Frp mener det er et mål å få avdekket denne typen juks og at de som blir avslørt mister oppholdstillatelsen, la han til.

Dette er å mistenkeliggjøre mennesker som har vært i sitt verste mareritt. — Åsmund Aukrust, utenrikspolitisk talsperson i Ap

Han presiserte at dette bør gjelde for alle som reiser tilbake til steder de har flyktet fra og som fortsatt anses om utrygge, ikke bare Gaza-farere. Ett unntak er ukrainere, som har kollektiv beskyttelse og derfor et annet oppholdsgrunnlag i Norge enn vanlige asylsøkere.

– Hvis du for eksempel kommer som asylsøker fra Syria og sier at du ikke kan være i Syria fordi du risikerer tortur og andre forferdeligheter, sier det seg selv at du ikke skal kunne reise på ferie tilbake til det landet, sa Wiborg.

Han kommenterte også ønsket om at barnevernet skal se nærmere på familiene som dro til Gaza.

– Når noen foreldre tar med seg barn og babyer inn til et område norske myndigheter sterkt fraråder å reise til, synes jeg det er uansvarlig og mener det er naturlig at barnevernet går gjennom dette og ser om dette er egnede omsorgspersoner eller ikke, sa Frp-politikeren.

Åsmund Aukrust (Ap) synes det er viktigere å møte nordmennene som flyktet fra krigen i Gaza med støtte fremfor mistenkeliggjøring. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

[ Sterke inntrykk da evakuerte fra Gaza kom til Gardermoen ]

Ap: Vil de skal føle seg velkommen hjemme i Norge

Aukrust synes forslaget fra Frp kommer på et veldig dårlig tidspunkt.

– Dette er å mistenkeliggjøre mennesker som har vært i sitt verste mareritt. De kommer nå hjem etter å ha vært en måned i krigen. De har sikkert sett helt forferdelige lidelser. Mange har sikkert også helseproblemer. De skal bli møtt av et storsamfunn som tar vare på dem, sa Ap-politikeren.

– De er norske statsborgere som har rett til å komme hjem til Norge og være her. Jeg er opptatt av å si velkommen hjem, i stedet for å si at politiet burde etterforske dere, la han senere til.

Han trakk blant annet fram hvordan statsminister Jonas Gahr Støre var blant dem som møtte de første Gaza-evakuerte på Gardermoen etter ankomst til Norge lørdag 18. november.

Wiborg presiserte at det ikke handler om å nekte folk en retur til trygge omgivelser, men at det de har opplevd ikke skal være noen beskyttelse mot å bli satt under lupen og eventuelt bli stilt ansvarlige for sine handlinger.

– Jeg er glad for alle mennesker som kommer seg i trygghet fra krigssituasjoner og lidelser, men man kan ikke være så naiv og si at vi ikke skal ta tak i personer som muligens har brutt norsk lov og jukset seg til opphold i Norge, sa han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Aktivister fra Palestinakomiteen aksjonerte mot Norges Bank ]

[ Eksperter: Dødstallene i Gaza overgår all moderne krigføring ]