Støre åpen for nye strømgrep: – Vil ta all lærdom vi kan

– Vi jobber grundig for å få det beste kraftsystemet vi kan ha for stabile, lave priser og forsyningssikkerhet. Og det henger sammen, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

Han er på Gol på LOs tradisjonsrike kartellkonferanse. Hit har Ap-ledere, statsministre og andre toppolitikere kommet i flere tiår for å motta ris og ros fra fagbevegelsen.

Da LO-leder Peggy Hessen Følsvik gikk på talerstolen onsdag ettermiddag var det kanskje noe mer ris enn ros hun hadde å komme med til statsministeren.

Hun krevde kraftigere grep om strømprisen og flere sosiale, omfordelende tiltak for at vanlige arbeidsfolk skal komme seg helskinnet gjennom dyrtiden. Hun pekte på nettopp dette som nøkkelpunkter for at Arbeiderpartiet skal ha en mulighet til å vinne valget i 2025.

Strømprisene

Selv om strømprisene i Norge er lavere nå enn på samme tid i fjor er strømmen fortsatt svært dyr i Norge nå i et historisk perspektiv.

Tidligere i høst la strømprisutvalget fram sin rapport. Det skulle komme med forslag for å få ned strømprisene. Blant hovedpunktene i rapporten er at Norge bør øke sin kraftproduksjon.

Hessen Følsvik ba om raske politiske tiltak for å følge opp anbefalingene i rapporten. Det er Støre enig i.

– Nå har vi et strømprisutvalg som har levert en omfattende rapport. Den er nå på høring. Vi vil ta all lærdom vi kan fra det og se om det er forbedringer vi kan gjøre. Alt fra omsettingen av kraft til sluttmarkedet, hvor du som kunde er ute og kjøper, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Lo-leder Peggy Hessen Følsvik på Kartellkonferansen. (Terje Bendiksby/NTB)

Han peker blant annet på det samme som Forbrukerrådet tidligere har pekt på, at strømselskapene har hatt for mye makt til å lure kunder over på dyre, uoversiktlige strømavtaler.

– Det er helt riktig at mange av avtalene for strømkundene har vært for kompliserte og uoversiktlige. Der forbrukeren ikke har hatt en god situasjon. Det har vi begynt å rydde opp i, og vi kommer til å gjøre mer, sier statsministeren.

Prisdannelsen

I sin tale tok LO-lederen blant annet opp at det er noe fundamentalt galt med hvordan prisen på strøm bestemmes, når vannkraft som koster få øre å produsere ender opp med å kunne koste flere kroner på strømregninga til folk.

Støre er ikke helt enig i at det er noe fundamentalt galt med strømmarkedet og prisfastsettelsen i seg selv.

– Vi har 1000 vannkraftmagasiner i Norge. De skal fylles og reguleres på en måte slik at vi har forsyningssikkerhet. Det er ikke noe vi klarer gjennom politiske vedtak enkeltvis. Det må være mekanismer som gjør at vi bruker det vannet mest mulig fornuftig, slik at vi har nok og fyller opp i tider der vi trenger mindre, sier han, og legger til:

– Jeg vil ikke konkludere med at det systemet er grunnleggende feil. Men jeg er alltid åpen for at det kan bli bedre. Du vet at jeg har vært motstander av å politisk bestemme en makspris på et lavt nivå. Jeg tror det kan gå utover forsyningssikkerheten vår. At vi kan få situasjoner med kraftmangel og må ty til rasjonering.

Han peker på at strømprisene tross alt har gått ned, og at regjeringen med politiske grep har sørget for at vannmagasinene nå har en tilfredsstillende fyllingsgrad før vinteren.

– Å endre prisfastsettingen vi allerede har løser ikke den grunnleggende utfordringen Norge har, nemlig at vi trenger mer kraft, mer nett og mer enøk. Vi trenger mer fornybar kraft for å utvikle ny industri og elektrifisere veldig mye av samfunnet vårt, sier Støre.

Sosiale tiltak

At mange sliter økonomisk når prisene har steget så mye som de har gjort de siste årene, er ingen hemmelighet. Førstkommende lørdag skal Arbeiderpartiet ha et seminar der de diskuterer det voldsomme valgnederlaget i høst. Der kommer nettopp den økonomiske situasjonen og folks manglende tillit til partiets løsninger til å være nøkkelpunkter.

I sin tale pekte LO-lederen på tre sosiale politikkområder hun mener regjeringen må levere bedre på for å kunne ha en mulighet til å vinne fornyet regjeringsmakt om to år:

Økt bostøtte

Økt sosialhjelp

Bedre ordninger for barnehage og SFO

Støre sier at de har hatt dialog med LO og andre organisasjoner når de tidligere har økt bostøtten, sosialhjelpen og kommet med strømstøtteordningen.

– På barnehage og SFO har vi noen av de største reformene vi kan vise til. At vi setter ned prisen fra 3000 til 2000 kroner i barnehagen betyr mye for småbarnsforeldrene, sier statsministeren, og legger til:

– Jeg lytter til utålmodighet fra folk som vil ha mer. Det har jeg respekt for. Så må vi se om vi får det til å stemme med det som også er viktig for å nå våre mål, nemlig at vi får prisstigningen ned. Det krever at vi er gjennomtenkte i måten vi bruker pengene på i Norge.

