Derfor droppet han «monsterskatten»

I dag er det sånn at hvis du jobber i en bedrift som lar deg bruke for eksempel privatfly eller luksushytter privat, så slipper du å skatte for det. Hadde du dermed leid deg et fly eller kjøpt deg en hytte privat, må du betale skatt som alle andre.

Dette har regjeringen varslet at de vil gjøre noe med, og de har i flere omganger varslet at de vil innføre det de kaller «skatt på privat konsum i aksjeselskap». Forslaget ble sendt på høring i fjor, og flere hadde forventet at Vedum ville lansere det som kalles for «monsterskatten» eller «luksusskatten» i forslaget til statsbudsjett som kom fredag morgen.

Det gjorde de altså ikke.

– Målsettingen er riktig

– Målet der er hvis noen for eksempel kjøper en stor yacht og bruker den gjennom firmaet sitt privat, er det urimelig at man ikke skal skatte for det, samtidig som noen som kjøper den i butikken skal skatte for det, forklarer finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Dagsavisen.

– Men skatten må treffe riktig. Intensjonen er helt riktig, men vi ser etter høringa at vi må ha litt mer tid for å sørge for at vi ikke skatter noen urimelig. Derfor må vi gå noen ekstra runder for å ramme det inn litt bedre, legger han til.

– Så det er håndverket det står på?

– Ja. Den politiske målsettingen er helt riktig, men selv om intensjonen er rett kan noen gang utslagene bli feil. Hvis du tar for eksempel rorbruer. Hvis du bruker den en gang i året, skal du likevel skatte for den hele året? Det er sånne ting vi ser på. Det skal være rimelig, sier Vedum.

Luksusforbruk

Regjeringa har altså ikke droppet skatten, de trenger bare litt mer tid på å utforme den.

– Alle er enige om at du ikke skal kunne bruke en yacht skattefritt ved å sette den på firmaet. Det er lov å kjøpe seg en yacht. Men du trenger ikke få mindre skatt. Det er helt greit å ha en luksushytte gjennom firmaet. Men hvis du bruker den privat må du skatte for den på samme måte som om du skulle kjøpt den privat. Det er den målsettinga vi skal nå. Men hvis vi innfører dette feil vil ikke målsettinga holde, sier Vedum.

Rødt er blant dem som er kritiske til at skatten nå er utsatt.

– Regjeringa varsler i budsjettet at de utsetter skatten på luksusforbruk, slik at de som tjener mest og forurenser mest, kan fortsette å bruke sine privatfly, monsteryachter og bygge luksushytter som før. Det vi trenger, er en rettferdig miljøpolitikk som får ned både ulikheten og utslippene, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

