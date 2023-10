Ber om skriftlige habilitetsvurderinger

Tirsdag var den høytidelige åpningen av Stortinget, og onsdag startet den tradisjonsrike trontaledebatten. Det er en maratondebatt som går over to dager, som tar utgangspunktet i regjeringens politikk og den politiske situasjonen i Norge.

Under sin tale tirsdag tok stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) opp «feil og skandaler» blant politikerne.

Den siste tiden har temaet vært inhabilitet og aksjehandel hos politikere og ektefeller, senest i Erna Solberg-saken, der det har blitt avslørt at Solbergs mann Sindre Finnes handlet med aksjer mer enn 3600 ganger mens Solberg var statsminister.

– Folk må vite at deres bekymringer tas på alvor, og at de finner sine løsninger her i denne salen. Det er bare sånn vi gjør oss fortjent til den tilliten folket har gitt oss gjennom valget, sa stortingspresidenten.

Skriftlige vurderinger

Da tidligere statsminister Erna Solberg tok ordet i debatten onsdag nevnte hun ikke habilitetsskandalene med et ord, og brukte i stedet taletiden sin på å snakke om rammevilkårene for privat næringsliv.

I replikkvekslingen etterpå ville derimot ikke Rødts stortingsrepresentant og medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen Seher Aydar la spørsmålet om habilitet og aksjehandler ligge.

Seher Aydar (R).

Hun krevde blant annet svar fra Solberg om hvorfor det ikke ble gjennomført skriftlige, etterprøvbare habilitetsvurderinger av Høyre-lederen knyttet til de aksjene SMK og Solberg allerede i 2013 visste at Sindre Finnes satt på.

Særlig gjelder dette Finnes’ aksjer i Hydro. Aksjene ble innrapportert til SMK, men Solberg vurderte det dithen at hun ikke var inhabil fordi aksjebeholdningen var relativt beskjeden. Hun har i ettertid vedgått at hun kanskje burde meldt seg inhabil i saker som omhandlet Hydro.

Solberg var i første omgang skeptisk til å svare på habilitetsspørsmål i trontaledebatten.

– Jeg antar at dette egentlig er spørsmål som hører til i kontroll- og konstitusjonskomiteen om min redegjørelse som er lagt frem. Jeg kan ikke gi detaljerte svar på dette, sa Solberg.

– Sikre oss

Hun valgte likevel, på generelt grunnlag, å kommentere spørsmålet om denne typen vurderinger bør gjøres skriftlig i framtiden.

– Det er godt mulig at min sak, Anniken Huitfeldts sak, Tonje Brennas sak og Ola Borten Moes sak tydeliggjør at flere av de vurderingene som er gjort i departementer muntlig, der man har snakket om en sak og om hvor grensene går, bør gjøres mer skriftlig. Også for å sikre oss mot bildet av at disse vurderingene ikke er gjort eller foretatt. Det har altså ikke vært prosedyre for det i sakene hvor det har vært relativt klart, sa Solberg.

– Jeg har sagt at i noen saker jeg ikke hadde kunnskap om burde jeg gjort de vurderingene sett i ettertid. Hvis jeg på det tidspunktet hadde hatt kunnskap om handelen min mann gjorde, la Solberg til.

