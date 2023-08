– MDG har gjort en god jobb i bystyret

---

Juni Romeo y. C. Berg-Nielsen (19)

Oslo kommune

Miljøpartiet de Grønne (MDG), 4. plass på lista

Arbeiderpartiet, SV og MDG har i to perioder sittet med byrådsmakten i Oslo. Høyre ligger an til å gjøre et kjempevalg i september og det kan gå mot maktskifte. MDG ligger ifølge målinger an til å gå litt tilbake.

I sann Dagsavisen-ånd må vi spørre: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Marsha P. Johnson, som var en av de mest prominent figurene innenfor homobevegelsen i USA. Jeg tror hun kunne delt mye styrke og kloke ord.

– Bra svar! Har du en Oslo-politiker du helst ville stått fast med da?

– Ikke en nåværende, men en tidligere en. Mathilde Tybring-Gjedde er ekstremt koselig og veldig kunnskapsrik! Vi har ikke nødvendigvis de samme politiske ståstedene på alt, men som en ung kvinne i politikken tror jeg at jeg kunne hatt en fin og lærerik samtale med henne.

---

– Jeg er en skikkelig Oslo-jente, sier Juni Romeo y. C. Berg-Nielsen (19).

Hun har vært aktiv i ungdomspartiet Grønn Ungdom siden hun var 13 år.

– Klima og solidaritet er de viktigste sakene for meg. MDG ser utenfor landegrensene, og politikken vi gjennomfører er ikke bare bra for Norge, men kan ha ringvirkninger for resten av verden.

Oslojenta er også halvt ecuadoriansk, og tror besøkene til landet når hun var yngre gjorde henne mer bevisst på urettferdighet.

– Jeg har alltid hatt lyst til å føle at jeg faktisk kan få til en endring. Jeg er veldig bevisst på at jeg i Norge og Oslo lever et privilegert liv, det har nok bidratt til at politikk ble veien for meg, forteller Berg-Nielsen.

Kommunen må gi midler til Osloskolen

Hjertesaken hennes i Oslo er psykisk helse. Selv har Berg-Nielsen fullført 13-års skolegang denne våren, og hun var ikke fornøyd med helsetilbudet.

– Jeg opplevde helsetilbudet i Osloskolen som altfor dårlig. Helsesykepleiere var bare til stede et par dager i uken, og det tok lang tid før man fikk ha en samtale om man hadde det vanskelig. Jeg mener kommunen burde komme med midlene til en fulltidssykepleier, istedenfor at bydelene selv må prioritere hva de har råd til i budsjettet slik det er nå, sier hun.

Ifølge henne er det viktig at man etablerer flere gratistilbud med samtalepartnere for unge.

– Psykolog er dyrt, og de fleste unge har ikke råd til å bruke tusenvis på det, spesielt om det de har behov for egentlig er et lavterskeltilbud. Ventetiden er også utrolig lang, som fører til at flere ikke får den hjelpen de trenger, mener Berg-Nielsen

[ Stadig flere barnefamilier må stå i matkø: – En tidsmaskin tilbake til mellomkrigstida ]

Unge som stiller til valg

Flere hundre unge født mellom 2000 og 2005 stiller til valg i kommune- og fylkestingsvalget i høst. Dagsavisen har snakket med unge fra ni av ti partier på Stortinget i denne serien.

Les også om Jenny Alvestad Aarnes (17) fra Haram kommune, som kan bli landets yngste folkevalgte. Shila Khayrollahzadeh frykter Høyre Oslo, mens Sondre Torvanger Hillestad vil ha et så bredt borgerlig byråd som mulig i Bergen. I Andøy kommune forteller Jakop Mortensen fra Senterpartiet at de føler lokallaget blir straffet for hvordan partiet sentralt har opptrådt.

Et bedre, grønnere, finere og friere Oslo

– Jeg er ordentlig glad i Oslo, og vil at denne byen skal bli enda bedre, sier Juni Romeo y. C. Berg-Nielsen.

Hun mener byen merkbart har forbedret seg under det rødgrønne byrådet som har hatt makta siden 2015.

– Det er i all hovedsak MDG som har stått for en byutviklingspolitikk som har gitt oss et bedre, grønnere, finere og friere Oslo, mener hun.

Om Juni Romero y Cordero Berg-Nielsen (MDG) får det som hun vil, kan Oslo få 100 nye bilfrie byrom. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

MDG har gjort en god jobb i bystyret, ifølge Berg-Nielsen. Om de fortsatt får sitte med makta har hun flere ambisjoner om hva partiet kan bidra med videre.

– Vi ønsker oss 100 nye bilfrie byrom. Om vi får fortsette med denne politikken i en ny periode, ønsker vi å få så mange grønne byrom med parker og lekeplasser som mulig, sier hun.

[ MDG-lederen kritisk til Støres håndtering av habilitetssak: – Svak ledelse ]

Måtte stenge TikTok-konto etter hets

– Vi har en uskreven regel innad i Grønn Ungdom om at vi ikke leser kommentarfeltet på ting vi selv har skrevet, sier Berg-Nielsen.

Hun forteller at hun har opplevd hets og fæle kommentarer tidligere.

– Det var egentlig mer av det når jeg var enda yngre. Det er dessverre mennesker der ute som vil dra unge kvinner med minoritetsbakgrunn ned, forteller hun.

Oslo Grønn Ungdom har sett seg nødt til å politianmelde tilfeller av grov hets, ifølge Berg-Nielsen. Tidligere hadde ungdomspartiet i Oslo en TikTok-konto, men den måtte de stenge etter de fikk for mange stygge kommentarer og trusler.

Som ung i MDG har hun likevel følt seg ivaretatt og støttet.

– Jeg er jo ikke nøytral akkurat, men jeg mener MDG må være det aller beste partiet å være ung i. Vi er utrolig mange unge, spesielt i Grønn Ungdom. Jeg føler meg nesten gammel når jeg er med på landsmøtene der, ler 19-åringen.

[ Grete Wold (SV): – Vi er vitne til en varslet boligkrise i Oslo ]

Vegrer seg for å bli framstilt feil

Det har vært en nedgang i frivilligheten og organisasjonslivet, ifølge Berg-Nielsen.

– Spesielt etter pandemien har det vært færre frivillige, og frivillige er litt mindre aktive enn tidligere.

Berg Nielsen tror måten politikere blir framstilt på i media kan påvirke deltakelsen.

– Media blir mer og mer tabloid. Jeg tror det gjør at flere føler en ekstra vegring for å delta i politikken, fordi mange er redd for å bli framstilt feil, sier hun.

Hun tror også flere føler at det er nytteløst, og at man ikke kan påvirke noe særlig via politikken. Ved å synliggjøre de unge som allerede er i politikken tror Berg-Nielsen man kan rekruttere flere.

– Jeg håper flere unge kan se at politikken er tilgjengelig for oss, og at vi også kan bidra til å endre ting.

Landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne Berg-Nielsen håper flere unge får øynene opp for politikken i framtiden. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Flere vil engasjere seg om man får fram fordelene med den sosiale arenaen ungdomspolitikken kan være, ifølge Berg-Nielsen.

– Politikk virker ofte skumlere enn det er. Man finner et fellesskap og en sosial arena i ungdomspartiene, og flere får seg venner for livet. Det blir mindre skummelt når du driver med politikk med vennene dine, og har de samme vennene i ryggen, avslutter hun.

[ Vil legalisere cannabis: – Stoffet er såpass utbredt ]

[ Grønne løfter fra partiene: – Mest mulig natur bør bevares ]