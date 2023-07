Moxnes-saken: – Den mest absurde politiske skandalen vi har hatt

Intervjuet ble gjort før nyheten kom mandag ettermiddag om at Bjørnar Moxnes er sykmeldt

Hammerstad er statsviter og utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet boka «Politiske skandaler. Sex, korrupsjon og maktkamp», som kom ut på Res Publica i 2019.

Hammerstad skrev også en masteroppgave om politiske skandaler i sin tid da han studerte sammenlignende politikk.

«Skandale-professor» Kim Arne Hammerstad har gitt ut bok om politiske skandaler. (Leif Martin Kirknes/FriFag)

Snart bok nummer to?

Nå begynner han snart å få materiale i massevis til en oppfølger.

På de to siste ukene har han registrert det som kan kalles politiske skandaler knyttet til både Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen og Bjørnar Moxnes.

Det startet med Tonje Brenna. Hun hadde gitt styreverv til en god venn, og innrømmet at hun var inhabil. Hun beklaget, ville rydde opp og blir høyst sikkert sittende som statsråd.

Så kom meldingen om at Anette Trettebergstuen trakk seg som kultur- og likestillingsminister, fordi hun har begått svært alvorlige feil knyttet til habilitet. Hun har utnevnt nære venner til ulike verv, blant annet lederen av LOs organisasjonsavdeling, Bård Nylund.

Hammerstad mener Trettebergstuen sannsynligvis hadde måtte gå av dersom det bare var snakk om habilitetssaken rundt Nylund. At det var snakk om flere forhold, bidro bare til å øke alvorlighetsgraden ytterligere i denne skandalen.

Forskjellen mellom Brenna og Trettebergstuens saker vurderer han slik:

– Vennskapet mellom Brenna og Elgesem er ikke nært nok til å oppfylle de juridiske kravene for inhabilitet, men det er nært nok for Brenna slik at det oppleves som inhabilitet for henne, sier Hammerstad.

Absurd historie

Det var imidlertid ikke nok med det.

For så kom sjokkmeldingen i Romerikes Blad om at Rødt-leder Bjørnar Moxnes var tatt for å stjele et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen to uker tidligere.

Statsviter og forfatter Kim Arne Hammerstad kaller episoden med Moxnes for absurd. En Rødt-leder som blir tatt med et par luksusbriller av merket Hugo Boss uten at han hadde betalt for de …

– Det er med god margin den mest absurde politiske skandalen vi har hatt i Norge. Og konkurransen er etter hvert ganske hard i det feltet, sier han til FriFagbevegelse.

I så måte trekker han blant annet fram daværende stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Saera Khans spåkonesak fra 2008.

Hun hadde ringt spåkoner for store summer på Stortingets regning.

– Den minner i grunnen en del om denne saken. Hun byttet forklaring en rekke ganger, blant annet der hun «fant opp» to kjærester i henholdsvis det norske og britiske forsvaret, før hun til slutt måtte legge kortene på bordet, sier Hammerstad.

Med i konkurransen om den mest absurde politiske skandalen, er også Jan Simonsen (Frp) i 2001, som endte med at han ble ekskludert av Frp.

Han brukte stillingen sin som stortingsrepresentant til å skaffe skjenkebevilling til Enka, et kulturhus for homofile, som ble drevet av en person som var dømt for hallikvirksomhet. Andre som drev stedet ble også etterforsket for økonomisk kriminalitet.

– Det absurde i denne saken var kanskje aller mest hvordan Carl I. Hagen kastet Simonsen under bussen og ba mediene grave mer i fortiden til sin partifelle. Da ville de garantert finne mer. Og det gjorde de: Han hadde blant annet tatt med seg skytevåpen inn på Stortinget og ringt rundt til klubber for å få dem til å ansette en mannlig stripper og vice versa, sier Hammerstad.

– Uheldig for Moxnes

Hammerstad mener det er helt uforståelig at Moxnes «pyntet» på historien til å begynne med.

– Det er nok et eksempel på at dårlig håndtering bidrar til å eskalere skandalen, legger han til.

– Håndteringen er langt på vei en form for seig selvpining fra hans side. Det har kommet nye opplysninger om saken på løpende bånd, noe som bygger opp rundt en historie om at Moxnes har noe å skjule. Det er uheldig for ham, uansett om han blir sittende som partileder eller ikke, sier Hammerstad.

Han tror ikke denne saken vil ha direkte påvirkning på valgresultatet til Rødt.

– Men det blir spennende å se hvilken rolle Moxnes vil spille i valgkampen. Mitt tips er at partiet vil tone ned bruken av ham, i hvert fall i første halvdel av valgkampen. Og heller bruke de lokale listetoppene, legger han til.

Bjørnar Moxnes har beklaget dypt, og bedt om unnskyldning. Han ser også ut til å sitte trygt som Rødt-leder.

Fylkeslederen i Sogn og Fjordane ba i helgen landsstyret ta stilling til om partiet har full tillit til Moxnes. Men ifølge partisekretær Reidar Strisland har samtlige fylkesledere han har vært i kontakt med uttrykt tillit til Bjørnar Moxnes som partileder.

Tilbake til 2018

Tre så tette politiske skandaler er på ingen måte hverdagskost. Men når det først skjer en politisk skandale, ripper det også opp i de gamle.

Ifølge Hammerstad må vi tilbake til 2018 for å oppleve nesten tilsvarende skandaler som de knappe to siste ukene.

I januar 2018 var det «MeToo» som preget politikken. Først fikk vi Ulf Leirstein – så Kristian Tonning Riise på noen få dager.

– Pluss at Giske-saken heller ikke var ferdig, sier Hammerstad.

– Hvordan karakteriserer du disse tre nye skandalene?

– De kategoriseres som maktskandaler, men med stor forskjell i alvorlighetsgrad. Brenna redder seg inn på god håndtering, og et noe ullent overtramp. Trettebergstuen var ferdig uansett. Ingen god håndtering kunne reddet henne. Det er fullstendig uforståelig hvordan hun kunne handle slik, sier Hammerstad.

Tajiks farvel

Den forrige ordentlige skandalen han har registrert, kom gjennom Hadia Tajiks avgang som arbeids- og inkluderingsminister.

Da dette ble kjent, sa han til FriFagbevegelse at Tajik «har en formidabel oppgave foran seg for å gjenopprette tilliten».

Nachspielskandalen til Oslo Frps førstekandidat, Lars Petter Solås i mai, kvalifiserer også som skandale i hans datasett. Solås ble kastet ut av Frp etter å ha trakassert journalister på et nachspiel under partiets landsmøte.

I relativt nær fortid har det også vært mange skandaler. Med blant andre Erna Solbergs sushi-gate og pendlerbolig-saker. Men spørsmålet vil alltid ligge der: Når kommer neste?

