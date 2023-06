Osloskolen vil gi ChatGPT til elever og lærere

– Premisset er at ChatGPT allerede er tilgjengelig for alle med en nettleser. Hvem som helst kan skaffe seg en konto, og det vet vi at svært mange elever og noen lærere har gjort. Da får du en personvernrisiko, på samme måte som om du bruker TikTok eller Facebook. Det setter oss i et dilemma.

Det sier divisjonsdirektør Trond Ingebretsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune til Dagsavisen.

De siste månedene har kunstig intelligens snudd opp ned på hverdagen i mange norske skoler. Verktøy som ChatGPT kan hjelpe deg med å skrive kompliserte tekster, analysere dikt eller svare på spørsmål på sekunder. Det har vært mange eksempler på elever som har fått svært gode karakterer etter å ha fått ChatGPT til å gjøre lekser eller skrive eksamensoppgaver for seg.

Juks og norsk

Dette har fått Osloskolen til å klø seg i hodet. Hvordan skal de håndtere dette kraftige verktøyet som alle elever plutselig har fått tilgang til, og som samtidig fører med seg en rekke andre problemer?

I Oslo kan altså svaret være en egen Osloskole-ChatGPT.

– Dersom en lærer vil bruke ChatGPT i undervisningen i dag kan man ikke det. Det vi legger til rette for er at dersom en lærer ønsker å bruke dette i undervisningen lager vi en personvernsikker løsning på det. Det er ikke sånn at vi nå innfører ChatGPT i skolen, sier Ingebretsen.

– Mange er bekymret for bruk av ChatGPT i skolen, blant annet fordi det er blitt brukt til juks. Mange er også redde for at det vil gå på bekostning av elevenes norskkunnskaper. Vil det følge noen form for retningslinjer, kurs eller opplæring for lærere?

– Ja. Derfor gjør vi dette veldig forsiktig gjennom en pilot. Vi må bygge erfaringer. Jeg deler alle de bekymringene. Men det som av og til blir litt borte i debatten er at ungdommene bruker dette allerede i fullt monn, uten at læreren har mulighet til å ta det inn i undervisningen. Det er hele hensikten bak det vi skal gjøre, sier Ingebretsen.

Læreren har kontroll

Han understreker samtidig at på samme måte som at en lærer har mulighet til å skru internett helt av for en klasse og drive internett-fri undervisning skal lærerne ha mulighet til å skru ChatGPT helt av for elevene.

Hvor mye det vil koste med en egen Osloskole-ChatGPT er han ikke helt sikker på, men sier det blir neppe veldig dyrt.

– Det er en av tingene vi må finne ut av, vi har ingen andre å spørre om hvordan dette bør gjøres. Men vi har satt av noen titalls tusen. Det viktig er at vi må lære oss å forholde oss til dette og ikke stikke hodet i sanden, selv om det kommer med mange utfordringer. Som jeg var inne på, vi må nå utvikle kurs og retningslinjer i samarbeid med skolene og lærerne.

– Når kan dette bli tilgjengelig for hele Osloskolen?

– Vet ikke. I løpet av høsten skal vi lasere piloten og få erfaringer og bygge kunnskap. Men dersom det dukker opp problemer vi ikke hadde forutsett er det ikke sikkert vi ender opp med å gjøre dette, sier Ingebretsen.

