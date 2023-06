Vil slutte å straffe uføre med barn som tjener penger

– Det er veldig flott at Arbeiderpartiet virkelig følger opp en problemstilling vi har reist, sier leder for AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen til Dagsavisen.

Hvis du går på arbeidsavklaringspenger (AAP), uføretrygd eller kvalifiseringsstønad, og samtidig har barn under 18 år, har du rett på et barnetillegg på stønaden. Barnetillegget er på 35 kroner dagen for folk på AAP eller kvalifiseringsstønad, og er behovsprøvd for folk på uføretrygd.

Men det er et hull i systemet: Dersom barnet ditt har en jobb og tjener mer enn 1G (ca. 118.000) i året mister du barnetillegget.

Begrunnelsen for dette er at barnet da tjener nok penger til å forsørge seg selv.

Mestring, glede og frihet

Men dette vil regjeringen nå ha slutt på. Torsdag sender de en lovendring på høring som lar barn av foreldre på en stønad fra Nav få beholde barnetillegget, selv om de har barn som tjener penger.

– Vi er blitt kontaktet av AAP-aksjonen og enkeltforeldre som er fortvilet over at ungene deres har fått seg jobb, men så betyr det ingenting for den samlede inntekten til husholdningen, sier arbeids- og sosialpolitisk talsperson i Ap, Tuva Moflag.

I praksis har dagens regelverk betydd at barn av foreldre med vanlig lønnsinntekt som jobber kan disponere pengene sine helt selv eller spare pengene, mens barn av foreldre på trygd må bruke pengene de tjener på ting som klær, mat og fritidsaktiviteter.

Til syvende og sist har det fungert som et insentiv for at barn av foreldre på en ytelse ikke skal ta seg sommerjobb. Det fører til at arbeidslinja ikke fungerer for mange, mener Ap-politikeren.

– De skal kunne gå inn i voksenlivet og oppleve den mestringen, gleden og økonomiske friheten som en jobb medfører. Så dette er en skikkelig gladsak, sier Moflag.

Akkurat hvor mange dette gjelder er arbeids- og sosialdepartementet usikre på, men de anslår at endringen vil koste om lag 11–12 millioner kroner.

Flere fallgruver

Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen er også veldig fornøyd. Det var hun og AAP-aksjonen som først tok initiativ til lovendringen som nå blir sendt på høring.

– Arbeidslinja sier at det skal lønne seg å jobbe. Men vi ser at det ikke har fungert på den måten for mange. Jeg kjenner til foreldre som har sagt til sine barn at de må slutte å jobbe, hvis ikke mister familien inntekt. Det er et problem, sier Thoresen.

Elisabeth Thoresen Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen. (Hilde Unosen)

Hun minner om at foreldre faktisk har en forpliktelse til å forsørge barna sine.

– Men det tar ikke stønadene fra Nav hensyn til når stønader avkortes når barnet ditt eller ungdommen din er flink og tar seg jobb. De tar seg jo jobb fordi de har glede av å tjene penger, og for å for eksempel spare til å ta sertifikat eller kjøpe bolig. I stedet må de bidra inn i husholdningens økonomi. Det er ikke riktig at det skal være sånn, sier Thoresen.

Selv om hun er svært fornøyd med lovendringen som sendes på høring nå, peker hun på at det fortsatt finnes hull i lovverket som straffer unge som får seg jobb og tjener penger.

– Hvis du har barn over 18 år som får seg jobb og har en inntekt, men som fortsatt bor hos foreldre som mottar bostøtte, ligger det en fallgruve i at bostøtten beregnes ut fra husholdningens totale inntekt. 18-åringens inntekt regnes med, og dermed faller bostøtten bort. Det kan være neste kamp. Det ligger mye i lovverket som slår veldig urettferdig ut ovenfor unge og familier med lav inntekt, sier hun.

Bostøtten ligger for øvrig innunder kommunal- og distriktsdepartementet, ikke arbeids- og sosialdepartementet.

