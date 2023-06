– Sånn skal vi ikke ha det i Norge

Saken oppdateres

– Til deg som vil bruke den neste måneden på å være hatefull, på å skrive stygge kommentarer, komme med trusler: Du har ytringsfrihet, men din frihet stanser der hvor andres frihet starter, sa justisminister Emilie Enger Mehl til Stortinget onsdag.

Hun kom for å redegjøre for evalueringsrapporten i kjølvannet av angrepet mot skeive i Oslo 25. juni i fjor.

Mehl har blant annet fått kritikk fra FRI og Pride for å ikke ha vært synlig og tilstedeværende i perioden etter angrepet.

– Et angrep på noen av oss er et angrep på oss alle. Et angrep på skeive er et angrep på norske verdier og vårt åpne demokrati. Vi har slått ring om det skeive miljøet. Den ringen skal ikke hat og trusler få trenge gjennom, sa Mehl i Stortinget.

– Til deg som er redd, som ikke tør å være den du er: Vær deg selv. Du er bra. Vi skal gjøre alt vi kan for å beskytte deg, la hun til.

Ansvar og kommunikasjon

Evalueringsrapporten konkluderer med at terrorangrepet kunne vært avverget, og PST fikk kraftig refs for å ikke ha delt etterretning fra e-tjenesten om de tiltalte med politiet. Gjennom en 10-punkts liste gir de en rekke anbefalinger for hva som bør gjøres.

Justisministeren varsler nå umiddelbart grep.

– Vi skal intensivere kampen mot trusler og hets mot utsatte grupper. Vi skal verne om åpenhet, mangfold og inkludering. Vi må sloss mot ekstremistisk ideologi og holdninger som fører til vold, og vi må bekjempe terror. Dette er et ansvar jeg har. Det er et ansvar regjeringen har, sa hun.

Blant annet sa Mehl at PST nå går gjennom sin organisering for å utnytte personellressurser best mulig, særlig med hensyn til kontraterror.

Rapporten peker også på et E-tjenesten og PST må samarbeide bedre, og avklare seg imellom hva slags informasjon som skal deles når, og hvordan.

– Dette er påbegynt. Sjef PST og sjef E-tjenesten møtes mandag, og ble enige om å gå gjennom samvirkeplanen for de to tjenestene for å styrke samarbeidet og finne forbedringspunkter. Dette er viktig for å bygge tillit til det viktige arbeidet tjenestene gjør, sa Mehl.

Tillit

Mehl sa i forrige uke at hun enn så lenge har tillit til PST-sjefen og politidirektøren, og hun har bedt om en konkret oppfølgingsplan fra etatene innen utgangen av juni.

En sentral del av kritikken til evalueringsutvalget har handlet om kommunikasjon. Mehl varsler nå grep for å sikre bedre kommunikasjon mellom de ulike nødetatene når et terrorangrep pågår.

– Terrortrusselkommunikasjon er krevende. For å kunne trygge befolkningen er det viktig med effektiv kommunikasjon når vi står ovenfor mulige trusler. Det pågår nå et arbeid i justisdepartementet sammen med PST for å forbedre vår kommunikasjon når det er en uavklart terrorsituasjon, det som kalles en ekstraordinær trusselsituasjon, sa hun.

Et annet punkt der myndighetene får kritikk fra utvalget er i beslutningen om å avlyse minnemarkeringen etter terroren, av frykt for et nytt angrep. Dette strider med forsamlingsfriheten, mente utvalget.

Mehl sier hun fortsatt stiller seg bak avgjørelsen om å avlyse markeringen, men sa samtidig at regjeringen har bedt Norges institusjon for menneskerettigheter se på saken.

– Dette tror jeg er en klok tilnærming for å sikre at politiet kan foreta kloke avveininger dersom lignende situasjoner skulle oppstå igjen, sa Mehl.

Årets pride

Om årets Pride-arrangement landet rundt sa Mehl at politiet og PST har jobbet lenge og grundig med å skape trygge rammer rundt Pride-markeringene.

Når politiet gjennom synlig tilstedeværelse bidrar til å sikre arrangement vil de i noen tilfeller be om refusjon for dette, dersom arrangementet ikke regnes som politisk.

– Politidirektoratet har bedt politiet ha høy terskel for å vurdere Pride som et ikke-politisk arrangement, sa Mehl.

Hun understreket at hvilke tiltak som skal settes inn hvor er opp til den lokale politimesteren.