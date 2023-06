Svarer FRI: – Lei for at det er deres opplevelse

I Dagsavisens nyhetsintervju lørdag går leder i foreningen FRI, som jobber for skeives rettigheter, Inge Alexander Gjestvang kraftig ut mot justisministeren.

Han mener Emilie Enger Mehl i stor grad har vært fraværende etter terrorangrepet 25. juni i fjor,

– Med bakgrunn i hvordan terrorangrepet rammet oss og nyheten om at det kommer en egen trusselvurdering for Pride og skeive arrangementer mener vi justisministeren må være mer på ballen og mer opptatt av dialog med de skeive miljøene, sier Gjestvang til Dagsavisen.

– Jeg er lei for at det er deres opplevelse og jeg ønsker en tettere dialog fremover, svarer justisministeren nå.

Vil skape trygghet

Hun sier granskningsutvalgets rapport i kjølvannet av terroren som ble lagt fram torsdag denne uka er rystende lesning. Rapporten konkluderer med at terroren kunne vært avverget.

– Skeive personer opplever i langt større grad enn resten av befolkningen å bli utsatt for nedsettende og hatefulle ytringer. Det skeive miljøet ble spesielt hardt rammet 25. juni i fjor. Konsekvensene for det skeive miljøet ble enorme, og de lever med den frykten ennå. Skeive er en del av fiendebildet til voldelige ekstremistgrupper ifølge PST, og det er viktig at vi gjør alt vi kan for å skape trygghet for skeive generelt, og Pride spesielt, sier Mehl, og legger til:

– Dette tar vi på største alvor, og det å skape mest mulig trygghet inn i årets Pride-feiring har svært høy prioritet. Både justisdepartementet, politiet og PST vil gå i dialog med det skeive miljøet om hvordan vi kan følge opp den alvorlige rapporten som kom i torsdag.

Terror

Noe av kritikken mot Mehl har også handlet om at hun ikke har kalt angrepet i fjor for et terrorangrep.

Gjestvang kjøper ikke forklaringen med at en justisminister må være svært forsiktig med å forhåndsdømme i en sak som ennå ikke har vært for retten.

– Terrorbegrepet har sirkulert fra ganske umiddelbart etter angrepet, og har fulgt oss hele tida. Etter hvert som det har kommet lekkasjer og informasjon om de tiltaltes syn på homofili og Pride har det tegnet seg et ganske tydelig bilde om at dette ikke var et tilfeldig angrep, sa han.

Slik svarer Mehl på den utfordringen:

– Terror har blant annet som mål å skape frykt. Konsekvensene etter angrepet 25. juni var nettopp dette. Angrepet tok liv og rammet en utsatt gruppe natt til årets største feiring av mangfoldig kjærlighet. Vi må slå ring rundt det skeive miljøet. Uansett hva etterforskningen viser om hensikt og skyld, fremstår angrepet som et terrorangrep og har fått konsekvenser som et terrorangrep. Angrepet er uten tvil et mulig terrorangrep og etterforskes som terror, som jeg har sagt gjennom det siste året, sier justisministeren.

