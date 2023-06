Kastet ut av Frp og trakk seg – kan bli tvunget til å stille til valg

I mai bestemte et enstemmig valgstyre i Oslo kommune at Frps listetopp Lars Petter Solås fikk trekke seg fra plassen, selv om fristen for å foreta endringer allerede hadde gått ut.

Bakgrunnen er at Solås selv ønsket å trekke seg etter at han ble kastet ut av Frp etter å ha kommet med trusler og tatt kvelertak på journalister under et nachspiel på Frps landsmøte tidligere i vår.

– Jeg har hele tiden vært klar på at ansvaret for det som skjedde på nachspielet under FrPs landsmøte 29. april ligger hos meg, og jeg har vært fast bestemt på å ta det ansvaret og å rette opp mine feil, skrev Solås på sin facebookside tidligere i vår, og la til at han trekker seg fra valglistene i Oslo.

Men selv om Solås har trukket seg og valgstyret i kommunen har godkjent søknaden, er saken langt fra over.

[ Redd Barna krever svar etter barnevernskandalen ]

Krever lovendring

Jurist og Dagsavisen-spaltist Magnus Forsberg har nemlig klaget inn valgstyrets avgjørelse. Bakgrunnen er at Kommunaldepartementet tidligere har avklart at det ikke er mulig å søke om fritak etter at fristen for å gjøre endringer gikk ut.

Solås skrev på Facebook at han ba om å få trekke seg 16. mai, mens fristen for å gjøre endringer på de innsendte listene var 2. mai.

– Jeg har klaget på vedtaket fordi jeg mener det er fattet i strid med det gjeldende lovverket. Det er åpenbare problemer med reglene i valgloven, men løsningen på de problemene er ikke at valgstyrene i kommunene bryter loven, sier Forsberg til Dagsavisen.

Magnus Forsberg. (Dagsavisen)

Han understreker at han klager som privatperson, og ikke representerer noen partier eller organisasjoner.

– Jeg håper lovgiver kommer på banen og rydder opp i regelverket, legger han til.

– Er det et lite element av å ville erte Frp her?

– Bare i den utstrekning at Fremskrittspartiet også bør være med på en lovendring. De som lager lovene har et særskilt ansvar for å følge dem. Det kan ikke være sånn at politikere kan få uhjemlede, skjønnsmessige unntak fordi det passer dem, sier Forsberg.

[ Varmt vær og tørke kan gi dårligere avlinger og mindre fôr ]

Plikter å overholde fristen

Tirsdag klokka 13 behandler valgstyret Forsbergs klage. Dersom de skulle stå på sitt og insistere på at Solås kan få trekke seg fra valglista må en klage eventuelt sendes til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Tidligere i vår sa avdelingsdirektør i departementet Siv Dolven til NTB at det ikke er mulig til å innvilge fritak etter at fristen valgstyret eller fylkesvalgstyret har satt for å søke om fritak, har gått ut. Hun viste til et brev departementet har sendt til Steinkjer kommune om det samme.

– I brevet vises det også til en bestemmelse i valgloven som regulerer når en erklæring kan behandles til tross for at den er avgitt etter fristen. Dette skyldes forhold som den som plikter å overholde fristen, «ikke hadde herredømme over og heller ikke kunne forutse». Eksempel på slike forhold er feilaktig eller mangelfull informasjon fra det offentliges side eller force majeure-lignende forhold, som uvær. Dersom fristoversittelsen skyldes andre forhold, skal den ikke tas til behandling, slår departementet fast.

Det er nettopp dette poenget Forsberg trekker fram i sin klage.

På spørsmål om det er aktuelt å klage videre til kommunaldepartementet dersom valgstyret i Oslo skulle stå på sitt opprinnelige vedtak, svarer Forsberg:

– En eventuell klage videre vil bero på begrunnelsen valgstyret legger fram. Jeg opplever at brevet fra departementet, som jeg henviser til i klage, er ganske tydelig på rettskildebildet. Dersom valgstyret kan vise at jeg har tolket reglene veil er det ingen grunn til å klage videre.

Dagsavisen har spurt fylkesleder i Oslo Frp Andreas Meeg-Bentzen om hvordan de vil forholde seg til det dersom valgstyret snur og avslår Solås’ søknad om å bli strøket fra lista.

– Det tar vi stilling til om så skjer, sier han.

[ Her kan strømregningen bli nesten 20.000 kroner dyrere ]

[ Psykiater: Systematisk diskriminering av menn skaper mannssjåvinister ]