Ferdig som vaktbikkje – Nå er Rødt sugne på makt

– Jeg tror det vil merkes om Rødt får en hånd på rattet. Og det ønsker vi å ha, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

På et Birkelunden som badet i sol åpnet partilederen Rødts valgkamp i Oslo lørdag formiddag. Foran et titalls frammøtte og hundrevis av tilfeldig forbipasserende brukte han blant annet tiden på å takke Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer for å ha advart mot at Rødt kan få innflytelse etter valget til høsten.

– Ap vil samarbeide med Rødt. Da får man sekstimersdag, rekordmange kommunale boliger og et politisk styre som er opptatt av fordeling, advarte Meyer på Dagsnytt 18 tirsdag.

– Jeg vil gjerne takke Christine Meyer for gratis reklame for Rødts politikk, svarte Moxnes fra talerstolen på Grünerløkka.

Ferdig som vaktbikkje

Partiet Rødt har aldri vært så stort som nå. På Opinions forrige meningsmåling for Dagsavisen i mai ble partiet målt til 7 prosent. På gjennomsnittet av målingene det siste året har partiet stort sett ligget mellom 6 og 7 prosent oppslutning.

Rødts rolle i kommunestyrer Norge rundt har tradisjonelt ofte vært som rødgrønn vaktbikkje. For eksempel i Oslo har de hele tiden avvist å gå inn i byrådet med Arbeiderpartiet, SV og MDG, men i stedet stått utenfor. De har samarbeidet med de rødgrønne partiene om budsjettene og i enkeltsaker, men utover det har de først og fremst vært et opposisjonsparti til venstre for Raymond Johansen & co.

På spørsmål om Rødt i større grad enn før vil søke makt og posisjoner framfor å stå på sidelinjen, svarer Moxnes:

– Ja.

– Når vi blir stadig større forventer de som stemmer på oss å få noe igjen for den stemmen. Gjennomslag og forandring. Her i Oslo har jo Rødt åpnet for å gå inn i byrådet. Det er selvsagt avhengig av valgresultatet og hvor langt vi kommer i forhandlinger, men det er et nytt signal fra den største kommunen i landet. Også andre plasser veit jeg at Rødt er sugne på forandring, for å si det pent. Ikke minst fordi forskjellskrisa og priskrisa gjør at det trengs, sier Moxnes.

– Det er et mål å få til forandring. Da må du ha flertall og være villig til å inngå i koalisjoner med andre partier. Vi søker ikke maktposisjoner for posisjonens egen skyld. Men vi skal få til forandring. Det er målet vårt. Både for å få ned forskjellene, men også få til mer miljøvennlige byer og kommuner. Da må du jo ha flertall. Du kommer ikke utenom, legger han til.

Profittfri velferd

Han lanserer nå tre hovedsaker Rødt vil prioritere å få gjennomslag for hvis de vinner makt i kommunene til høsten.

Heve den kommunale sosialhjelpen

Få ned prisene i kollektivtransporten

Profittfri velferd

Særlig det siste punktet brukte Moxnes mye tid på da han åpnet Rødts valgkamp lørdag.

– Det handler både om at skattepengene skal gå til det de skal gå til, ikke privat profitt, men også sikre lønns- og arbeidsvilkårene til hundretusener i all hovedsak kvinner som jobber innen helse og omsorg, sier Moxnes.

Profittfri velferd blir en hovedsak for Rødt både før og etter valgkampen. (Stian Fyen)

– Jeg kjenner på gikta og lukter det i vårvinden at det blir den store konfliktsaken i valget som kommer. Frp og Høyre girer opp nå for å ta fighten for de kommersielle. Men vi er klare til å ta kampen mot dem, sier han.

Og Rødt har tilsynelatende fått en mektig alliert i kampen mot privat velferd. På Aps landsmøte forrige helg garanterte statsminister Jonas Gahr Støre for at eldreomsorg ikke skal ut på anbud til kommersielle konsern i Ap-styrte kommuner. Ap vedtok også flere formuleringer som gikk i retning av å begrense private aktørers makt og handlingsrom i velferden.

– Vi vet at i befolkningen er det et stort flertall for profittfri velferd. Ikke minst i den rødgrønne velgermassen. For å vinne valget trenger du saker som mobiliserer folk og får dem opp av sofaen. Tydelige konflikter. Jeg er sjeleglad for at Sylvi Listhaug og Erna Solberg rykket ut med det første felles borgerlige utspillet siden forrige valg til forsvar for kommersielle konserner i helsesektoren, sier Moxnes, og legger til:

– Jeg sier «bring it on». Hvis de vil jobbe for å sikre profitten til eierne av private helsekonsern får vi en morsom valgkamp.

