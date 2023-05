Nå: Slik vil Arbeiderpartiet løse strømpriskrisa

Saken oppdateres

– Vi er blitt enige om en offensiv politikk på energiområdet. Vi slår fast at ren og rimelig fornybar energi, som har vært et konkurransefortrinn for norsk næringsliv og folk i Norge fremdeles skal være det. Vi slår fast at strømprisene skal ned. Og vi slår fast at strømprisene skal være lavere i Norge enn i Europa, sier Vestre.

Hvordan Arbeiderpartiet skal løse kraftkrisa og de skyhøye strømprisene har vært et av de største konflikttemaene på partiets landsmøte. Gjennom det siste døgnet har en redaksjonskomite ledet av Vestre forsøkt å lande et kompromiss. Torsdag formiddag forteller Vestre at kompromisset er klart.

Tidenes største utbygging

– Vi skal gjennomføre tidenes største utbygging av ny fornybar energi i et tempo vi aldri har sett før. Og gjennom å sikre Norge vedvarende høye kraftoverskudd vil det bidra til å dempe prissmitten fra Europa, sier Vestre.

Et viktig krav, blant annet fra tidligere nestleder Trond Giske har vært å sikre politisk kontroll over den norske krafta. Det mener Vestre blir svart ut.

– Det andre er at vi skal ha sterk, politisk, demokratisk kontroll over våre felles energiressurser og over kraftpolitikken vår. Det handler om eierskap, reguleringer og at det er vi i Norge, folket, som bestemmer hva som skal bygges, hvor det skal bygges og hvilke avtaler vi skal inngå. Vi skal ivareta norske interesser, sier Vestre.

Vestre kommer for øvrig til å bli valgt som ny nestleder i Ap seinere i dag.

– Det tredje er at vi skal gjennomføre en storstilt satsing på energieffektivisering. Det vil bidra også til at vi får en bedre kraftbalanse, samtidig som det også har gode klima og miljøeffekter, sier Vestre.

Strømprisene

Han sier komiteen også har diskutert tiltak for å få ned strømprisene på kort sikt.

– Vi har i Norge den mest omfattende strømstøtteordningen i Europa. Vi har tatt politisk grep gjennom å dra inn et betydelig større tall fra kraftselskapene som vi delvis betaler ut igjen til det norske folk og delvis investerer i vår felles velferd. Vi har tatt strukturelle grep ved å lage et fastprismarked for bedriftene, der de små og mellomstore tidligere ikke hadde det tilbudet, sier Vestre.

