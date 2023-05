Nå: Går inn for å heve de laveste trygdeytelsene

Saken oppdateres

– Arbeiderpartiets mål er at nivået på trygdeytelsene sikrer at folk kan leve anstendige liv. Vi vil sørge for dette gjennom regulering av trygdene, øke de laveste ytelsene og andre ordninger for de som har minst, heter det i redaksjonskomiteens innstilling.

Redaksjonskomiteen har som mål å samle landsmøtet om et felles kompromiss. Komiteen som har tatt for seg blant annet spørsmål om trygdeytelser og arbeidslinja er ledet av kunnskapsminister og påtroppende nestleder Tonje Brenna.

Bostøtte og Nav

Videre foreslår komiteen:

Arbeiderpartiet vil sørge for at bostøtteordningen skal kunne fange opp flere vanskeligstilte, særlig i lys av høye strømpriser og høy prisvekst.

Vi vil gjennomgå satser for livsopphold for å sikre at de gir et grunnlag å leve av.

Vi vil sikre at utbetaling av ulike ytelser skal samordnes bedre, med mål om å gi folk som mottar en bedre oversikt og mer forutsigbarhet.

Vi vil sikre at kriterier for sosialhjelp gir ansatte i NAV nødvendig fleksibilitet til å gi folk helhetlig hjelp.

Samtidig understreker Brenna og co at arbeidslinja skal ligge fast.

[ Ap vil utfordre EU for å få ned strømprisen ]

Arbeidslinja

– Det er viktig at sosialhjelpsmottagere får helhetlig hjelp som støtter oppunder arbeidslinja, og bidrar til at flere kan komme ut i lønnet arbeid og bli økonomisk selvstendige, heter det i uttalelsen.

For å få flere inn i arbeid peker redaksjonskomiteen blant annet på Navs verktøykasse. De vil at flere skal få mulighet til varig tilrettelagt arbeid (VTA) og vil at Nav skal sørge for at flere av anbudene legges ut på lokalt nivå og legge større vekt på kvalitative kriterier som lokal tilstedeværelse, fag og metode ved valg av leverandører.

De skriver at Ap vil gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid, slik at flere får brukt arbeidsevnen sin. Og de vil gå gjennom overganger fra ytelse til arbeid for å gjøre det økonomisk forutsigbart og lønnsomt for folk å gå ut i arbeid eller arbeide mer.

[ Eks Ap-topp knallhardt ut mot Støre: – Kjenner ikke igjen mitt eget parti ]