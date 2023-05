– Vi skal vinne tilbake velgerne som har forlatt oss

Saken oppdateres

Torsdag åpnet partilederen og statsministeren Arbeiderpartiets landsmøte på Folkets hus i Oslo. Der snakket han blant annet mye om hvordan verden hadde endret seg etter at venstresida vant valget i 2021.

Særlig Russlands invasjon av Ukraina har ført til dyrtid, skyhøye strømpriser og økende renter. Å dempe prisveksten og strømprisen trakk Støre fram som hovedsaker for regjeringen, sammen med å kutte klimagassutslipp.

Støre adresserte også de dårlige målingene for Arbeiderpartiet

– Men la oss starte med oss selv: Hvordan står det til med Arbeiderpartiet? Og noen spør: hvordan går det egentlig med statsministeren? Er han ikke litt gråere i det håret han har igjen? fleipet Støre.

Dårlige målinger

– Dårlige målinger handler om velgernes tillit til oss, og tillit, det er ikke noe vi abonnerer på. Tilliten må pleies, i politikken som i parforholdet, sa Støre.

Han sammenlignet Arbeiderpartiet med et langvarig ekteskap snarere enn en vårforelskelse.

– Vi er samlet her for å vinne tillit tilbake fra velgere som har forlatt oss. Så la meg si til dere: Det skal vi klare, sa Støre.

Han var opptatt av å peke på de mange krisene som har rammet Norge og Europa siden regjeringen tok over i 2021.

– Da vi tok over i oktober 2021, fulle av forventninger, møtte vi nesten umiddelbart stigende smittetall og stigende strømpriser. Så inn i 2022 kom krigen i Europa med all sin brutalitet. Prisene på matvarer og nesten alt annet vi trenger gikk opp. Vi fikk et rentenivå som gnager et stadig større hull i lommeboka til folk med lån. Folk, familier og bedrifter opplever at det er vanskeligere å få endene til å møtes. Vanskeligere å planlegge for fremtiden.

– Og vår plan, det er komme oss ut av uroen som et land med mindre forskjeller og sterkere fellesskap, sa Støre.

[ Vil ta makta i Aps siste industriskanse: – Ikke sunt å styre samme sted i 100 år (+) ]

Advarer mot unges skjermbruk

Støre var også opptatt av barn og unge, og uttrykte blant annet bekymring for unges skjermbruk.

– Vi vet fra forskningen at det er en klar sammenheng mellom hvor god du er til å lese og hvordan du gjør det ellers i skolen. Derfor blir jeg bekymret når halvparten av norske ungdommer ikke leser bøker på fritiden, sa Støre, og la til:

– Nå brukes tiden heller foran skjermen: 7 av 10 ungdomsskoleelever bruker minste tre timer foran skjerm hver dag. Jeg tror det nesten er mest i verden. Noe av denne utviklingen har skjedd så raskt at vi knapt nok har stilt spørsmål ved den. Men den har også vært drevet frem av en politisk vilje til å digitalisere skolen, så mye som mulig, gjerne helt ned i 1. klasse. Da mener jeg vi må spørre: Er vi trygge på at dette er riktig for barna våre? Jeg er usikker.

Han sier han har snakket med mange bekymrede foreldre og besteforeldre som er opptatt av nettopp barn og unges skjermbruk.

Veldig mange er usikre på hva det er rett å gjøre, i spennet mellom teknologi og oppdragelse. Det forstår jeg godt. For dere, når verdens dyktigste teknologer vil gjøre barn avhengige av teknologien, så er det egentlig et rått parti.

Han varslet at regjeringen nå setter ned et eget utvalg for å utvikle ny politikk for skjermbruk, kunstig intelligens og digitalisering, og varslet samtidig friske midler i revidert budsjett til nye skolebøker til skolene.

[ Brenna enig med Helga Pedersen: – Krise ]