– Uheldig hvis partidemokratiet svekkes

Tidligere nestleder i Ap Helga Pedersen vurderte å utfordre Kjersti Stenseng som partisekretær. En telefonsamtale fra statsminister Jonas Gahr Støre skal imidlertid ha bidratt til at hun trakk seg.

På spørsmål fra TV 2 om hun ble presset av Støre svarer Pedersen at hun anser samtalen som fortrolig, og at hun ikke vil karakterisere tonen eller innholdet i samtalen.

– Men det er klart at den bidro til at jeg trakk meg fra å stille til votering på landsmøtet, sier Pedersen.

– Burde fått stå sin prøve

Med landsmøtet rett rundt hjørnet, har overskriftene vært preget av hendelsen.

Kristoffer Kolltveit, statsviter og professor, sier at benkeforslag er en del av partidemokratiet. (Universitetet i Oslo)

– Man kan spørre seg om det var nødvendig, eller om det har skapt mer uro og negative oppslag, og mer misnøye. Kanskje burde heller benkeforslagene fått stå sin prøve på landsmøtet, sier Kristoffer Kolltveit.

Kolltveit er statsviter og professor ved Universitetet i Oslo. Han uttaler seg uten å spekulere i innholdet i telefonsamtalen mellom Støre og Pedersen.

– Fra utsiden virker det som at Arbeiderpartiet er i en situasjon hvor alt blir galt. Det er uenigheter og uro innad. Det er et stort parti, med mange ulikheter, og det vil alltid være ulike meninger, sier han.

At en statsminister kommenterer kandidater, er ikke noe han beskriver som vanlig. Men at det kommer utfordrere som ønsker å stille til votering, det er derimot noe man må forvente.

– Benkeforslag og motkandidater «på tampen» er en del av partidemokratiet, og det er uheldig hvis det svekkes.

– Partileders plikt å skaffe oversikt

Tirsdag møtte toppledelsen i Arbeiderpartiet pressen for å snakke om det kommende landsmøtet. Også der ble den mye omtalte telefonsamtalen et tema.

Til Dagsavisen sa han at det ikke overrasker han at folk vil prate person, selv om han selv vil prate politikk.

– Jeg har vært med lenge nok til å vite at disse tingene henger sammen. Engasjement rundt personer er helt naturlig. Som sagt, når en valgkomité har gjort sitt arbeid, og det kommer nye kandidater som skal sitte inn i partiledelsen, så mener jeg at jeg som partileder både har rett og plikt til å skaffe en oversikt over det, og den muligheten har jeg brukt, sa Støre.

På spørsmål om Arbeiderpartiet kan hoppe bukk over interne problemstillinger, når de opplever interne uroligheter og kritikk fra tidligere politikere, svarte Støre følgende:

– Person og sak henger alltid sammen, og det har Arbeiderpartiet en grundig prosess på. Når vi har en valgkomité så er hele partiet representert, og får gjort avveininger, sa partilederen til Dagsavisen.

