Tusenvis av koronapermitterte fikk aldri jobben tilbake

Da koronaen traff Norge var et av grepene Stortinget gjorde for å sikre bedrifter og arbeidsplasser å utvide permitteringsregelverket i flere omganger.

I løpet av mars 2020 ble hele 270.000 norske arbeidstakere permitterte fra jobbene sine. Selv om de aller fleste fikk jobbene sine raskt tilbake var det en liten gruppe som forble permitterte gjennom hele pandemien.

Da koronaregelverket ble opphevet i april 2022 var det fortsatt 17.000 permitterte. 6.000 av disse var langtidspermitterte, altså at de hadde vært sammenhengende permitterte i mellom 1 og 2 år.

En ny analyse fra Nav har sett på hva som skjedde med disse 6000 langtidspermitterte.

Blant disse var 3.391 personer eller 57 prosent tilbake hos sin tidligere arbeidsgiver i september 2022, mens 747 personer eller 12 prosent var i ny jobb. Resten var registrert som helt eller delvis arbeidsledig, eller verken registrert som arbeidssøker eller i jobb.

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i Kunnskapsavdelingen i NAV mener at permitteringsregelverket i det store og hele fungerte godt under pandemien, men synes det er et tankekors at 43 prosent ikke kom tilbake til sin gamle jobb.

– Omkring halvparten av de langtidspermitterte var permittert i to år, og da har de gjerne brukt opp perioden med dagpengerettigheter. Når det likevel endte med at de ikke fikk tilbake jobben de hadde, ville det trolig vært bedre om permitteringen ble avsluttet tidligere. Ledigheten var lav, og det var stor mangel på arbeidskraft, sier Sørbø.

