Helga Pedersen bekrefter at Støre-telefon bidro til at hun trakk seg

Det bekrefter Pedersen selv ovenfor TV 2.

Selv om en enstemmig nominasjonskomité i Arbeiderpartiet har innstilt på at Kjersti Stenseng skal bli sittende som partisekretær etter landsmøtet til helgen, har sterke krefter internt i Arbeiderpartiet jobbet for at tidligere nestleder Helga Pedersen skal stille til vervet.

I helga annonserte Pedersen i flere medier at hun ikke stiller til kampvotering mot Stenseng om vervet, selv om hun tror hun hadde vunnet en slik votering.

– Jeg anser at jeg ville hatt en rimelig god mulighet til å vinne en kampvotering på landsmøtet, men at jeg ikke ville hatt tilstrekkelig støtte i det arbeidet som kommer etter landsmøtet. Derfor trekker jeg meg, sa Pedersen til NTB.

Mandag kveld bekrefter Pedersen at en telefon fra statsminister Jonas Gahr Støre bidro til avgjørelsen.

På spørsmål fra TV 2 om hun ble presset av Støre svarer Pedersen at hun anser samtalen som fortrolig, og at hun ikke vil karakterisere tonen eller innholdet i samtalen.

– Men det er klart at den bidro til at jeg trakk meg fra å stille til votering på landsmøtet, sier Pedersen.

Statsministeren selv avviser ovenfor TV 2 at han presset den tidligere nestlederen.

– Nei, det gjorde jeg overhodet ikke. Vi kjenner hverandre godt og snakker godt sammen, og så synes jeg at forklaringen hun har gitt om det som har ledet til hennes avgjørelse står seg godt, sa Støre.

Intervjuet med TV 2 kommer samme dag da Pedersen i sin 1. mai-tale ba Arbeiderpartiet innse at partiet står i en krise.

– Vi erkjenner at vi er et parti i krise. Vi må møte befolkningen med ydmykhet og respekt, og lytte til det folk prøver å si til oss gjennom meningsmålingene, sa hun i talen ifølge VG.