NHO bekrefter: Vil ikke gi reallønns-garanti

– Vi var veldig overrasket over at LO sa nei. Veldig overrasket faktisk. Vi opplevde at de fikk gjennomslag for sine krav, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid til Dagsavisen.

Mandag morgen var den historiske streiken et faktum. Siden andre verdenskrig har LO aldri streiket i et mellomoppgjør, som kun handler om kroner og øre.

Etter to år med reallønnsnedgang for norske arbeidstakere krevde LO nå reallønnsvekst for alle sine medlemmer. Den beregnede prisveksten for 2023 er på 4,9 prosent. Det betyr at forhandlingsresultatet må ende på minimum 5 prosent for alle. Det mener LO at de ikke fikk ut av NHO i forhandlingene, og streiken var med det et faktum.

– I tilbudet vi fikk gjennom meklingen i skissen som riksmekleren til slutt la fram lå det ikke det. Hadde vi akseptert den skissen i helgen, ville det betydd at mange av LOs medlemmer som er i de gruppene som tjener minst ville ha fortsatt å ha reallønnsnedgang også inn i det kommende året. Det kunne ikke vi akseptere, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun møtte streikende bygningsarbeidere i Oslo sentrum mandag formiddag.

Økt kjøpekraft

NHO har på sin side påstått at skissen, altså forslaget til kompromiss, fra riksmekleren vil bety reallønnsvekst. Skissen er unntatt offentlighet, så detaljene kjenner vi ikke. Flere medier melder mandag at skissen innebar lønnsvekst på 5,2 prosent, altså en reallønnsvekst. Men store deler av potten skal forhandles om lokalt. Og i lokale forhandlinger har ingen noen garanti for at arbeidstakere faktisk ender opp med å få de pengene.

Almlid nekter å kommentere konkrete tall og prosenter som lå på bordet i løpet av helgens mekling.

– Hvis LO velger å kommentere det som lå i skissen, som de gjør nå og som jeg la merke til at de gjorde ganske raskt etter pressekonferansen i går, så syntes jeg det er beklagelig. Vi har sagt at det ikke er riktig at det ikke var lagt opp til økt kjøpekraft i det som lå på bordet, men utover det har jeg ingen kommentar. Jeg vil be alle involverte nå om å roe litt ned, sier Almlid.

– Du sier at dere mener at det lå økt kjøpekraft til alle i skissen fra riksmekler?

– Det lå i rammen. Det er rammen vi snakker om. I og med at LO har sagt at det ikke lå økt kjøpekraft på bordet har vi sagt at jo, det gjorde det. Utover det vil jeg ikke si mer. Virkelig ikke. Nå må mener jeg at alle må ta et skritt tilbake og senke skuldrene, sier Almlid.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kalte mandag den lokale forhandlingspotten for «lekepenger».

– Hvis NHO vil møte oss og snakke om et resultat gir 5,2 prosent i faktisk lønnsøkning til alle våre medlemmer, da kommer jeg løpende til forhandlingsbordet, sier LO-lederen.

Ingen garanti

Kjernen av konflikten nå handler altså om sentrale vs. lokale tillegg. LO vil gi rause nok sentrale tillegg til at de kan være sikre på at alle arbeidstakere får en tilstrekkelig stor bit av kaka til å ikke bli lønnstapere for tredje året på rad. NHO på sin side vil at mest mulig av lønnsdannelsen skal skje lokalt ute i bedriftene for å ta hensyn til at noen bedrifter tjener mye penger, mens andre tjener lite.

– Vi mener at det var og er rom for reallønnsøkning i forhandlingene som vi har hatt sentralt. Men det må også være mulig å ha forhandlinger ute. Vi må stå fast ved lønnsmodellen vår når det gjelder som mest. Men vi sa at vi skjønner godt at det er behov å ta grep som gjør at flere får reallønnsøkning denne gangen, sier Almlid.

– Du sier «rom for reallønnsøkning», men vil ikke gi noen garanti? Jeg oppfatter at det er den garantien LO streiker for nå.

– Jeg har aldri opplevd at vi kan komme dit at vi kan gi en sånn garanti. Lønnsoppgjør har enkelt sagt en balanse mellom tre punkter. Det ene er overhenget som kommer med fra fjorårets oppgjør. Så er det lokale og sentrale oppgjør. Sånn har det alltid vært, sier NHO-sjefen.

– Det er vel om fordelingen mellom de to siste punktene dette handler om?

– Joda. Og det kan man jo diskutere. Skissen fra riksmekler ivaretok det, syntes vi. Vi strakk oss veldig langt for å si ja til den skissen. Det ville vært et oppgjør som ville vært et av de beste oppgjørene noen gang. Vi var veldig overrasket over at LO sa nei. Veldig overrasket faktisk. Vi opplevde at de fikk gjennomslag for sine krav.

– Nytt for oss

Almlid mener han har støtte fra nettopp LO-lederen i spørsmålet om lokale vs. sentrale forhandlinger. Han viser til at Følsvik til LO-kongressen har sagt at det er «omtrent en tredjedel» av lønna de sentrale partene forhandler om i de sentrale forhandlingene. Resten er det lokale bedrifter og tillitsvalgte som tar seg av.

– Helt siden man begynte med disse forhandlingene for flere tiår siden har man forhandlet om en tredjedel, mens resten har vært lokalt. Man har respekt og forståelse for at det er lokal forhandlingskraft i bedrifter og lokale klubber. Dette er kjernen i den norske lønnsmodellen som har tjent oss godt i mange år, sier Almlid.

– Men dere kan aldri garantere for de lokale tilleggene?

– Nei. Men man må ha respekt for at det er lokal forhandlingskraft. På begge sider. Sånn er det. Vi har vært opptatt av at det er ulik lønnsevne i ulike bedrifter, og sånn er det. Man må ikke framstille dette som om dette er noe nytt. Dette er lønnsmodellen i Norge. Slik er det. Slik har det vært bestandig. Jeg visste faktisk ikke at dette var noe LO ønsket å utfordre. Det er helt nytt for oss. Vi har kanskje verdens beste modell for lønnsdannelse. Da må vi ha respekt for at det finnes forhandlingskraft der ute. Det er bra for de ansatte og for bedriftene, sier Almlid.

Dyr streik

23.000 LO-medlemmer og 1.400 YS-medlemmer gikk ut i streik mandag morgen. Fredag trappes streiken ytterligere opp. Da vil 38.500 LO-medlemmer og rundt 2.000 YS-medlemmer være i streik.

Streiken rammer en rekke NHO-bedrifter landet rundt. Allerede få timer etter at streiken var et faktum sier Almlid at bedrifter nå taper store penger.

– Streiken er veldig dyr allerede. Det har gått noen timer, og allerede ser vi negative effekter. Landet trenger ikke streik. Eksakt tall har jeg ikke i og med at det er snakk om så mange bedrifter. Men vi får rapporter om at dette slår inn allerede fra første time, sier NHO-sjefen.

Om streiken

LO, YS og NHO ble ikke enige i årets mellomoppgjør. 25.000 norske arbeidstakere er nå i streik

LO krevde reallønnsvekst for alle. Anslått prisvekst for 2023 er 4,9 prosent.

Ifølge VG og Aftenposten inneholdt riksmeklerens forslag til løsning følgende:

Sentralt tillegg som gis til alle: 1,9 prosent Overheng (lønnstillegg som ble gitt i fjor): 1,4 prosent Lokal lønnstillegg (glidning): 1,9 prosent

Til sammen gir det 5,2 prosents lønnsvekst i ramma, som innebærer reallønnsvekst. LO på sin side frykter mange ikke vil få tilstrekkelig gode lokale oppgjør til at alle får reallønnsvekst.

