Søstrene fra Bærum, som reiste til Syria da de var 16 og 19 år gamle for 10 år siden, ble hjulpet ut av al-Roj-leiren i Syria med hjelp av norske myndigheter. Barnevernet er også involvert med hensyn til omsorgen for de tre barna.

På Politisk kvarter i NRK onsdag morgen sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at det var av hensyn til barna at norske myndigheter hjalp kvinnene ut.

– Det er farlig å oppholde seg i disse leirene. Jeg har konkret helseinformasjon som er gjennomgått av norsk helsepersonell som sier det. Det er underernæring, det er mange sykdommer. Og barn skal ikke lastes for feil foreldrene har gjort, sier utenriksministeren.

Kvinnene har vært i leiren i 4 år, og barna har i stor grad vokst opp der.

– Noen spør hvorfor vi ikke har hentet bare barna, men ikke foreldrene. Men det er ikke en mulighet vi har. Det er både slik at de kurdiske selvstyremyndighetene som har ansvar for disse leirene sier helt klart nei til det, og det må være basert på at foreldrene skriver under på en slik ordning. Det ønsker de ikke, sier Huitfeldt.

Hun sa også at å la barna vokse opp i Syria kan føre til at de blir rekruttert til terrorisme, og potensielt utgjøre en terrortrussel også mot Norge i framtida.

Redd Barna mener på sin side at det er fullt mulig for Norge å hente barn ut av leirene i Syria, fordi barna mest sannsynlig er utsatt for menneskehandel. Det gir Norge både en rett og plikt til å hjelpe barna.

Frps Erlend Wiborg sier det var galt å hente kvinnene hjem, fordi de kan utgjøre en terrortrussel mot Norge. Han tar i stedet til orde for å opprette en internasjonal domstol som kan ta seg av IS-kvinnene. Han åpner for at barna kan få bli i Norge.

[ Terrorsiktede søstre fra Bærum pågrepet av PST ]

[ Biden om Putins atomvåpenutspill: – Farlig ]