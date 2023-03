Enstemmig Høyre sier nei til lakseskatten

Da Høyre la fram sitt alternative budsjett i fjor valgte partiet å ikke ta stilling til regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk, fordi regjeringen ennå ikke hadde levert en sak til Stortinget. Høyre ville se pakka før de ville si et endelig nei eller ja til lakseskatten.

Det var ikke godt nok for partiets landsmøte, som ville ha en forpliktende formulering om at Høyre skulle si et bastant nei til lakseskatten.

Og det fikk de. Høyre vedtok lørdag at de vil «avvise regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk».

Partiet vedtok også at de vil «utrede forslaget fra næringen om en inntektsgradert produksjonsavgift («færøysk» modell) 87 og andre modeller, før det tas endelig stilling til havbruksskatt».

Som Dagsavisen skrev tirsdag har Høyre-leder Erna Solberg støttet lakseskatt-opprøret i Høyre. Hun åpner også for å reversere lakseskatten dersom Høyre vinner makta i 2025.

