Slik vil den nye SV-lederen lokke til seg frafalne Ap-velgere

GARDERMOEN (Dagsavisen): – Vårt mål er stort: Flertall for miljø og fordeling over hele landet, sier SVs nye leder Kirsti Bergstø til Dagsavisen

Lørdag ble hun valgt som ny SV-leder ved akklamasjon. Søndag holdt hun sin første tale som partileder. I talen pekte hun framover mot valget til høsten, og strakk ut en hånd blant annet til det hun kaller «hjemløse sosialdemokrater».

Men SVs problem er at frafalne Ap-velgere i liten grad peker på SV som sitt nye, foretrukne parti. Bakgrunnstallene fra Opinions meningsmålinger for Dagsavisen viser at kun 3 prosent av de som stemte Arbeiderpartiet ved stortingsvalget sist nå peker på SV som sitt nye, foretrukne parti. Til sammenligning har 13 prosent av de samme velgerne gått til Høyre, og 30 prosent har satt seg på gjerdet.

Så hva er Bergstøs plan for å overbevise gamle sosialdemokrater om å velge SV?

– Vi må få fram ulikhetene i politikken. Jeg tror at regjeringa hadde hatt mer igjen ved å gripe fatt i det folk opplever som de aller største utfordringene den siste tida. Det er strømpriskrisa, som dessverre regjeringa og Høyre ser for likt på, og der vi er nødt til å presse fram andre løsninger for å kunne endre, sier Bergstø.

Selv om oppslutningen rundt Høyre er rekordhøy, tror ikke SV-lederen at det er noe rop om høyrepolitikk i Norge.

– Er ikke de gode tallene for Høyre på meningsmålinger rent faktisk et rop om mer høyrepolitikk?

– Hvis du ser på oppslutningen rundt usosiale kutt, rundt det Høyre faktisk leverte da de styrte, vil du ikke få de samme tallene. Da vil ikke de samme menneskene si at de ønsker å kutte i pengene til uføre. Eller ta bort sikkerheten for arbeidsløse. Det er ikke det folk skriker etter, sier Bergstø.

– Utover å få gjort noe med strømprisene, hva vil du gjøre for å få misfornøyde sosialdemokrater til å stemme SV?

– Jeg vil invitere folk med på å jobbe fram våre løsninger. Det handler om å gjøre noe med forskjellene som økte under de blå, og som vi må kjempe imot nå som flere kjenner at prisene blir for høye, at de ikke klarer seg og må stille seg i matkø for å berge dagen. Da er vi nødt til å få mer økonomisk omfordeling, og jeg vil invitere folk med på det arbeidet sammen med kampen for utslippskutt og natur, sier Bergstø.

Vil vrake arbeidslinja

I sin aller første tale som partileder kom hun med spark både til høyre og venstre, og kom blant annet med hilsener til både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre.

– Jeg har en hilsen til Trygve i Trondheim: Hvis du vil hindre at forskjellene øker på din vakt kan du ikke la de på toppen dra ifra. De som har mest må bidra mer. Bare da kan vi sammen sørger for velferd og trygghet til flere.

Hun hadde også en melding til Jonas Gahr Støre: Bli med på å øke ytelsene. Bli med på å vrake den feilslåtte arbeidslinja.

– Alle vi her, og mange med oss, er enige om at arbeid og aktivitet er bra. Men den såkalte arbeidslinja er blitt en fattigdomsfelle. I altfor mange år har de største partiene vært mer redde for at noen få skal få litt for mye i trygd enn at mange skal leve i fattigdom, sa Bergstø, og la til:

– Arbeidslinja gjør ikke sjuke folk friske, det gjør sjuke folk fattige. Om det ikke lønner seg å jobbe for noen er ikke problemet at trygda er for høy, men at lønna er for lav. Derfor må ytelsene være til å leve av.

Rikinger til Sveits

Hun angrep også Høyre og Frp, og advarte mot at folk ville hatt det mye trangere og verre i dag dersom det var de blå partiene som styrte Norge.

– Det er en gruppe som ville fått det bedre med Erna og Sylvi: De få rikeste på toppen av samfunnet, og som har så vondt i formuen at de vil flytte til Sveits.

– Vi må få på plass en exit-skatt eller utflytterskatt, slik at samfunnskontrakten ikke revner. Det kan den gjøre når vaktmesteren, helsefagarbeideren og sjåføren betaler en større andel av sin inntekt i skatt enn dem som stikker, sa Bergstø.

Bergstø brukte også mye tid på å snakke om klima, Fosen-saken og krigen i Ukraina. Og ikke minst politisk kontroll over krafta og strømprisene.

– SV har kommet med flere forslag. Vi vil innføre Norgespris på strøm. Reforhandle kabelavtalene. Avvikle strømsalgselskapa og heller selge strøm i offentlig regi. Få på plass et toprissystem, som skiller mellom ordinært forbruk og overforbruk. Det skal være forskjellig pris på å varme opp badet og å varme opp badebassenget i hagen. Vi må satse stort på energieffektivisering, sånn at både hjem og arbeidsplasser får drahjelp til investeringer som kan spare strøm. Vi må ha mer kraft, men også prioritere hva krafta skal gå til, sa hun.

SV-lederen var tydelig på at SV vil prioritere kraftkrevende industri framfor bitcoin og datalagringssentere. Og de vil pålegge oljeselskapene å bygge ut flytende havvind i stedet for å elektrifisere sokkelen med kraft fra land.

– Den verdifulle krafta vår kan ikke behandles som en hvilken som helst vare på et marked, sa Bergstø.

Regjering?

Hun åpnet også for at hun og SV igjen er klare for å forhandle med Ap og Sp om å gå inn i regjering.

– Selv om jeg er stolt over at vi fra Stortinget, i opposisjon, driver fram viktige velferdsreformer, så skal Jonas og Trygve vite en ting: Min dør er alltid åpen. I SV er vi klar for å forhandle om regjeringsgrunnlag. Men da må vi begynne på nytt, med blanke ark. Og finne fram de røde og grønne fargestiftene. Nykvessa, sa Bergstø.

