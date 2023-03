Marian Hussein fra Groruddalen valgt til ny nestleder i SV

Saken oppdateres

GARDERMOEN (Dagsavisen): Hussein kommer fra Groruddalen, representerer Oslo på Stortinget for SV og er partiets helsepolitiske talsperson.

Et flertall i nominasjonskomiteen hadde på forhånd pekt på Lars Haltbrekken fra Trøndelag som deres foretrukne nestlederkandidat, mens et mindretall pekte på Hussein.

Hun ble valgt med 114 mot 101 stemmer i en kampvotering på SVs landsmøte lørdag ettermiddag.

Lars Haltbrekken og Marian Abdi Hussein under SVs landsmøtet. (Alf Simensen/NTB)

Hussein har bakgrunn som flyktning fra Somalia, og kom til Norge som 10-åring. Hun har jobbet i helsevesenet og i Nav før hun ble politiker. Hun ble valgt inn på Stortinget i 2021.

Da Dagsavisen intervjuet Hussein tidligere i vinter da det ble kjent at hun stilte som nestlederkandidat fortalte hun at hun hadde blitt spurt av mange på grasrota i SV om å stille.

– Mitt motto er at hvis vi faktisk mener at det er for lite deltakelse i politikken fra folk i Groruddalen kan ikke de få av oss som faktisk er med si nei. Hvis man skal si nei må det være en god grunn til det, og for meg fantes det ingen god grunn til å si nei. Derfor sier jeg ja, sa Hussein.

– For mange mennesker opplever at politikken skjer langt fra deres hverdag. Som helsepersonell, som bare får høre at de skal effektiviseres mer. Eller folk fra Groruddalen, som bare opplever at de blir problematisert. Jeg vil vise at det finnes noen av oss i politikken, og at den avmakta de føler på har en løsning: Å engasjere seg i politikken for å forandre Norge, la hun til.

