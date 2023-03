Senterungdommen ut mot egen regjering sin bolig-politikk: – Helt feil

En etter en kommer kofferter trillende inn i den grønn-opplyste salen på Clarion Hotell i Trondheim.

Det er vårslepp for politiske landsmøter, og Senterpartiets møte starter fredag.

Der varsler Senterungdommens leder, Andrine Hanssen-Seppola, at de ønsker å ta opp kampen for «Boligsparing for ungdom», den såkalte BSU-ordningen.

– Skal lønne seg å jobbe

I budsjettforliket med SV valgte regjeringen å spare inn 600 millioner på å kutte i skattefradraget til BSU-ordningen, fra 20 til 10 prosent.

Det var med hennes egen partileder og finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, i spissen, som et sparetiltak for å dempe de økende prisene og press på renten.

Det falt ikke i god jord hos ungdomspartiet.

– Det var helt feil. Dette er et kutt som i stor grad går ut over unge, uavhengig hvilken bakgrunn du har. Det er viktig for oss i Senterungdommen at det skal lønne seg for unge å jobbe. Vi ønsker flere unge inn på boligmarkedet, da kan vi ikke kutte i de ordningene som fungerer – og i hvert fall ikke før man har alternativer på bordet, sier hun.

---

Hva er boligsparing for unge (BSU)?

Du kan spare i BSU fra det året du fyller 13 til og med året du fyller 33. Fra du er 34 år kan du ikke lenger sette inn penger på BSU-kontoen din, men du trenger ikke avslutte kontoen.

Maks sparebeløp du kan sette inn på BSU i løpet av et år, er 27.500 kroner, og maksimalt totalbeløp på kontoen er 300.000 kroner. Du kan bare ha én BSU-konto, så du kan ikke opprette en ny om du avslutter den du har. Men du kan flytte BSU-en din mellom banker om du ønsker det.

Før du har kjøpt din første bolig, får du et skattefradrag på 10 prosent (gjelder fra 2023, for skatteåret 2022 er fradraget 20 prosent) av det årlige sparebeløpet på BSU, såframt du har skattbar inntekt. Etter at du har kjøpt din første bolig, får du ikke skattefradrag i det hele tatt.

BSU-pengene kan brukes til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån, samt til oppussing og vedlikehold av boligen din. Du kan ikke spare mer på BSU-kontoen etter at du har begynt å bruke BSU-pengene, med mindre det er penger du har spart tidligere i år, da disse ikke er låst før årsskiftet og kan tas ut igjen.

---

[ Adam er en av snart 1 million leietakere i Norge: – Et stadig voksende og ekskluderende boligmarked ]

Vil øke sparebeløpet

Hanssen-Seppola sier Senterungdommen ønsker å reversere skattefradraget, i tillegg til å øke maksbeløpet for sparing til 30.000 kroner årlig, og 400.000 kroner totalt.

Per nå er maksbeløpet for sparing 27.500 kroner årlig, og 300.000 kroner totalt.

– BSU er en av de mest treffsikre ordningene vi har for å få unge inn på boligmarkedene. Vi har ikke lyst til at vår regjering skal være den som går inn for historiske svekkelser av en så viktig ordning, når det er vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet, sier hun.

Hanssen-Seppola sier forslaget er innstilt på å bli avvist, men hun sier ungdomspartiet vil jobbe hardt for å få det vedtatt i helgen.

Hun høster støtte hos stortingsrepresentant for Senterpartiet, Maren Grøthe.

Maren Grøthe, stortingsrepresentant SP. (Einar Lohne Bjøru)

– BSU-ordningen hadde 30-års jubileum i fjor. Dette er en historisk ordning, som over mange år har fått flere unge til å spare og hjulpet dem inn på boligmarkedet. Alle tiltak for å få til det er, og bør være, viktig for Senterpartiet. Så derfor håper vi at vi får med et bredt flertall for slå ring om dette i helga, sier hun.

[ Nye BSU-skatteregler: – Boligdrømmen blir fjernere ]

Frykter svekkelse over tid

Grøthe erkjenner at budsjettet var krevende, men mener det er viktig å sende et tydelig signal om å ikke svekke BSU-politikken over tid. Hun frykter det vil svekke legitimiteten til ordningen.

– Det å holde rentene nede er et viktig tiltak for de unge som har kommet inn på boligmarkedet. Men den vinninga går opp i spinninga hvis vi ikke hjelper folk inn i utgangspunktet, sier hun.

Senterungdommens leder går enda lengre.

– Vi er nødt til å reversere endringene i skattefradraget, for det handler om et veivalg i boligpolitikk for unge. Ønsker vi mer sosialistisk og rød retning, eller ønsker vi å belønne unge som har jobbet og spart? Det mener jeg er mer i tråd med våre politiske verdier i SP, og vi vil ha en styrking, sier hun.

Andrine Hanssen-Seppola og Maren Grøthe varsler kamp om både BSU, klima og kjernekraft på årets landsmøte i Senterpartiet. (Einar Lohne Bjøru)

[ Bjørnar (26) satser på fast sparing og fastrente ]

[ SV vil fjerne Boligsparing for ungdom ]