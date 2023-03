Høyre truer igjen med mistillit i helsehus-saken

– Eldreomsorgen i Oslo har flere forbedringspotensial, det har blant annet Brennpunkt avdekket. Seinest i går hadde NRK en sak om dårlige rutiner rundt pasientsikkerhet. Denne saken er på ingen måte over. Eldreomsorgen i Oslo har store utfordringer som krever kontinuerlig oppfølging.

Det sier helsepolitisk talsperson for Høyre i bystyret, Hassan Nawaz.

Mandag ble det holdt en ny høring om helsehus-saken i Oslo bystyre. De siste månedene har NRK og Avisa Oslo avdekket en rekke saker om omsorgssvikt ved Oslos helsehus, særlig Ullern helsehus. Flere pasienter og pårørende har varslet om uverdige forhold, frykt, dødsangst og smerter.

En pårørendeundersøkelse Dagsavisen fikk innsyn i tidligere i vinter avdekket at flere enn halvparten av de pårørende ved Ullern helsehus var misfornøyde med sine kjæres opphold der.

Det ble holdt en høring tidligere i vinter, men opposisjonen i bystyret var misfornøyde med at de ikke hadde fått innsyn i alle dokumenter de krevde. Derfor kalte de inn til en ny høring mandag. Robert Steen har i mellomtiden gått av som byråd for eldre, helse og innbyggertjenester. Byrådsleder Raymond Johansen og den nye helsebyråden Marte Scharning Lund møtte i stedet for byrådet.

Ekstern granskning

Nawaz er fornøyd med at dagens høring har gitt bystyret en slags oversikt over hva som skjedde når i helsehussaken, og han sier det er enighet i bystyret om hva som må gjøres med saken framover. Han er også glad for at byrådsleder Raymond Johansen beklaget ovenfor pasienter og pårørende som har opplevd alvorlige situasjoner ved helsehusene.

Men han er langt fra betrygget når det kommer til spørsmålet om styringsmekanismer eller rutiner for å følge opp avvik i byrådet. Han viser til at Sykehjemsetaten allerede i 2019 kommuniserte at det var en alvorlig situasjon ved helsehusene til byrådet. Likevel sa byrådsleder Raymond Johansen at han først fikk kjennskap til den alvorlige situasjonen i november i fjor.

– Det er bakteppet for at vi nå vil be om en ekstern granskning av helsehusene, hjemmetjenesten og sykehjemsdriften. Mye tyder på at problemene ved helsehusene også eksisterer i hjemmetjenesten og i sykehjemmene. For at vi skal kunne fatte gode politiske vedtak må vi vite hvordan situasjonen er i eldreomsorgen, sier Nawaz.

– Så etter en byrådsavgang, en beklagelse fra byrådslederen og to høringer er ikke saken død? Hva skjer nå?

– Vi kommer til å sende inn et politisk forslag inn mot neste utvalgsmøte og be om en ekstern granskning av hele eldreomsorgen, og vi krever alle kort på bordet for å kunne vite hvilke tiltak som kan stå seg over tid. Jeg kan ikke utelukke et eventuelt mistillitsforslag, det må vi ha en grundig diskusjon om i gruppa nå. Svarene vi fikk i dag tyder på at det ikke ble gitt noen politiske signaler før i november i fjor, og det er oppsiktsvekkende.

[ Byrådslederen i helsehus-høring: – Beklager ]

Mistillit?

– Robert Steen, som var ansvarlig byråd hele perioden fra 2019 til 2022, har allerede gått av. Hvem er det dere skal stille mistillitsforslag mot da?

– Det har jeg ingen behov for å utdype. Oslo kommunes virksomheter er overordnet byrådslederens ansvar. Når det står dårlig til i en byråds sektor skal vedkommende rapportere videre til byrådslederen. I dette tilfellet må vi stille spørsmål ved hvordan styringsdialogen har vært. Jeg stiller meg undrende til hvordan dette har skjedd all den tid byrådslederen ikke svarte på spørsmål om dette i dag. Spørsmålet om mistillit må vi som sagt eventuelt komme tilbake til, det krever en grundig diskusjon i vår bystyregruppe, sier Nawaz.

Byrådsleder Raymond Johansen fikk gjentatte ganger i høringen mandag spørsmål om hans dialog med helsebyråden om denne saken, og hva han eventuelt hadde gjort for å følge opp situasjonen ved helsehusene.

Johansen understreket gjentatte ganger at det er fagbyrådene, på samme måte som statsrådene, sitt ansvar å styre og følge opp saker innen sitt fagområde.

– Jeg har et betydelig ansvar hele tida å påse at kollegiet fungerer. Men jeg bør ikke ha detaljkunnskap om den styringen som hver enkelt byråd har mot sin virksomhet, sa Johansen.

[ Lagt i bakken av tidligere elev: – Jeg satt hjemme eller lå under dyna og kjente meg engstelig og redd ]