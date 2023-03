Byrådslederen i helsehus-høring: – Beklager

Saken oppdateres

– Det er ingen tvil om at pårørende og pasienter her har fått opplevelser på våre helsehus de skulle ha vært foruten. Det er lett å beklage til de som har opplevd disse alvorlige hendelsene.

Det sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under en høring om helsehusene i Oslo mandag formiddag.

De siste månedene har mediene vært fulle av skrekkhistorier fra helsehusene i Oslo. Pasienter og pårørende har fortalt om dødsangst, ensomhet, omsorgssvikt og smerter.

Tidligere i vinter holdt bystyret en høring om dette, men opposisjonen på rådhuset mente det fortsatt var ubesvarte spørsmål de ville komme til bunns i. Tidligere byråd for eldre og helse Robert Steen har siden forrige høring gått av. Den nye byråden Marte Scharning Lund og byrådsleder Raymond Johansen møtte for byrådet denne gangen.

– Uforbeholden anerkjennelse

Johansen fortalte i sin innledning at han var rystet og sterkt berørt av historiene som har dukket opp fra helsehusene de siste månedene.

– Mennesker i de mest sårbare situasjoner vi kan tenke oss har opplevd at de har blitt overlatt til seg selv. De har vært utrygge når de skulle vært trygge. Redde når de skulle vært beroliget. Hjelpeløse når de skulle fått hjelp, sa Johansen, og la til:

– Jeg vil gjerne benytte anledningen til å si til pasienter og pårørende som har sagt fra: Jeg forstår at dere har det tøft. At dere har hatt opplevelser dere burde vært foruten.

Han fortalte at han først ble kjent om skrekkhistoriene særlig fra Ullern helsehus gjennom mediene i november i fjor.

– Det er grunnleggende bra at mediene har avdekket disse forholdene. Kunnskap, informasjon og ærlig kommunikasjon er helt nødvendige forutsetninger for at vi kan rette opp feil og utvikle oss, sa Johansen.

Han var også opptatt av å vise støtte til de ansatte på helsehusene.

– Jeg mener det er på sin plass å rette en stor og uforbeholden anerkjennelse til alle de som går på jobb hver dag, døgnet rundt hele året for å passe på, pleie og hjelpe våre eldre og syke. De gjør en formidabel og ekstremt viktig jobb for innbyggerne i Oslo, ofte under krevende forhold, sa Johansen.

[ Lagt i bakken av tidligere elev: – Jeg satt hjemme eller lå under dyna og kjente meg engstelig og redd ]

Anmeldt for rasisme

Også de ansattes situasjon var tema da direktør for Sykehjemsetaten Helge Jagman åpnet høringen. Han fortalte blant annet at flere ansatte var blitt trakassert av pårørende ved Ullern helsehus.

Han viste blant annet til to konkrete utsagn som de ansatte hadde fått i fjeset fra pårørende:

«Hvis dere ikke gjør sånn og sånn for moren min går jeg til Dagsrevyen».

«Du snakker så dårlig norsk, du kan dra tilbake til Afrika».

– Det syntes ansatte er krenkende. Og vi har anmeldt pårørende på Ullern helsehus for rasisme. For det er så grove utsagn. Det illustrerer hverdagen mange ansatte står i, sa Jagman.