Redd barna advarer mot «baklengspolitisk tankegang»

– Vi frykter det kan reversere en positiv utvikling hvor vi har sett at færre familier med småbarn havnet under fattigdomsgrensen etter at satsene ble økt for de yngste barna, sier Thale Skybak.

Hun er seksjonsleder for Redd Barnas Norgesprogram. De har lenge bedt regjeringa om å øke barnetrygda for barn over seks år.

I 2020 økte Solberg-regjeringa barnetrygda for barn under seks år, samtidig som de lot barnetrygda for barn over seks år stå stille.

– Rart skille

Onsdag denne uka kritiserte Rødt regjeringa for ikke å løfte trygda for de eldre barna.

– Det har blitt et veldig rart skille i barnetrygda mellom unger som er over og under seks år. Over natta får du plutselig 640 kr mindre i måneden bare fordi ungen din blir seks år, sa nestleder Marie Sneve Martinussen til Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) under Stortingets spørretime.

I en e-post til Dagsavisen skriver Toppe at det er mulig å utjevne satsene igjen ved å redusere satsen for barn i alderen 0–6 år, og øke dermed satsen for barn i alderen 6–18 år.

– Jeg har fram til nå ikke valgt å gjøre det, skriver hun.

Marie Sneve Martinussen (R) og Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) debatterte barnetrygden i Stortingets spørretime onsdag 8. mars. (Stian Lysberg Solum / Håkon Mosvold Larsen / NTB)

Advarer

At statsråden legger fram muligheten for å redusere barnetrygda for barn under seks år, får Redd Barna til å reagere.

– Vi vil advare mot en slik baklengspolitisk tankegang, sier Thale Skybak.

Hun viser til nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste at det var færre barn som vokste opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt i 2021. Det er første gang på ti år at tallene går ned.

SSB skriver at nedgangen blant annet forklares med at flere hadde en moderat inntektsvekst i 2021. Den var størst blant småbarnsfamiliene, og SSB skriver at den økte barnetrygda var blant årsakene.

– Forskningen viser altså at barnetrygda virker. Vi mener derfor at løsningen ikke kan være å utjevne barnetrygdsatsene ved å ta penger fra de yngste barna og gi dem til de eldste, sier Skybak i Redd Barna.

– Dersom regjeringa mener alvor med sin egen ambisjon i Hurdalsplattformen om å redusere familiefattigdommen i Norge, så forventer vi at regjeringa vil prioritere å øke barnetrygda for alle barn – uavhengig av alder. Det vil være et viktig og riktig politisk grep å ta for å redusere familiefattigdommen i Norge, sier hun.

Fant ikke rom

Toppe skriver ikke konkret om regjeringa kommer til å øke satsene for barn over seks år i revidert budsjett, eller i kommende satsbudsjetter.

– Vi har ikke funnet rom til å øke satsene for barn over seks år særskilt i 2023-budsjettet, men jeg er oppmerksom på denne ulikheten i barnetrygdutbetaling, skriver hun til Dagsavisen.

Fra 1. mars 2023 vil barnetrygda prisjusteres til 2023-nivå. Barnetrygda blir da 1723 kr for barn under seks år, og 1083 kr for barn over seks år.

Da Solberg-regjeringa økte barnetrygda for de minste, hadde den omtrent stått stille siden 1990-tallet.

Toppe svarte også i Stortinget at regjeringa vil vurdere utjevning av barnetrygda, men at hun ikke kan kommentere endringer i kommende statsbudsjett.

– Det er ikke et opplagt skille. Jeg skulle ønske vi hadde én sats uavhengig av hvor gammel ungen er, og at vi heller kommer inn og støtter barnefamilien på andre måter når det gjelder spesielle utforinger, sa hun i Stortinget, og viste til at regjeringa i Hurdalsplattformen har vedtatt at de vil styrke det universelle velferdstilbudet for barn og unge gjennom å prioritere velferdstjenester som omfatter alle barn.

