Skal du gå i toget på Kvinnedagen? Her er årets hovedparole

I fjor kunne folk samles til tog og appeller på Youngstorget i Oslo for å markere den internasjonale kvinnedagen 8. mars, etter at koronapandemien satte en stopper for markeringen i 2021.

Årets konferansier er VG-kommentator og forfatter Shazia Majid, og programmet åpner kl. 18.00.

300 år før verden oppnår likestilling

I forkant av årets kvinnedag understreket FNs generalsekretær António Guterres i en tale at kvinners rettigheter står i fare flere steder.

– Kvinners rettigheter blir misbrukt, truet og krenket rundt om i verden, sa han.

Han fremhevet de urovekkende forholdene i Taliban-styrte Afghanistan, der kvinner og jenter er undertrykt og nektes blant annet å ta utdanning, skriver NTB.

– Tiår med framgang forsvinner foran øynene våre, sa Guterres.

FN-sjefen viste til FNs kvinnekommisjons anslag om at det vil ta 300 år før verden oppnår likestilling. Mandag startet kommisjonens årlige møte, som varer fram til 17. mars, i New York.

I år står også kvinners frihet internasjonalt høyt på agendaen under markeringen i Oslo.

Disse skal holde appeller:

Berit Tevik fra Fagforbundet.

Helen Akrei fra Kurdisk demokratisk samfunnssenter.

Aurora Eck Nilsen fra Norske Kvinners Sanitetsforening.

Hilde Halvorsen fra Kvinnegruppa Ottar.

Kvinne, Liv, Frihet

Årets hovedparole er «Jin, Jiyan, Azadi - Kvinne, Liv, Frihet», slagordet kurdiske og iranske kvinner har ropt under opprørene og demonstrasjonene i Iran, som ble utløst av at den 22 år gamle kurdisk-iranske kvinnen døde i moralpolitiets varetekt. Hennes kurdiske navn var Jina. Hun hadde angivelig brutt landets svært strenge kleskoder for kvinner

Regimet i Iran har slått svært hardt ned på demonstrasjonene, og flere er blitt drept, mishandlet og torturert.

De siste dagene har flere medier og menneskerettighetsorganisasjoner meldt om giftangrep primært rettet mot jenteskoler i Iran.

Til nå har det blitt rapportert om mer enn 1000 tilfeller av mulig forgiftning ved over 50 skoler i Iran, skriver NRK.

Ifølge statskanalen har skolejenter har meldt om en lukt av klor og sterke vaskemidler som utløser en rekke ubehagelige symptomer. De skriver at mange har blitt innlagt på sykehuset med pusteproblemer, kvalme og svimmelhet. Noen har mistet følelsen i kroppen.

Irans øverste leder sier de ansvarlige bak gassangrepene på landets jenteskoler skal straffes hardt. Men opposisjonelle mener han selv står bak, skriver NRK.

I USA og deler av Europa er retten til selvbestemt abort igjen under angrep, noe som har ført til ny kamp og mobilisering. Abortkampen står også høyt på parolelista i Oslo i år.

Her er årets paroler i Oslo:

Hovedparole: Jin, Jiyan, Azadi - Kvinne, Liv, Frihet

Abort er kvinners valg, fjern nemndene

Kvinner er ikke rugekasser – nei til surrogati

Beskytt femtenåringer mot straffelovrådet

Gi assistanse til funksjonshemmede mødre

Hør barselbrølet: Bevar ABC-klinikken!

Kvinner er halve befolkningen - mer penger til kvinnehelseforskning!

Sykere av soning – bedre helsetilbud til kvinnelige innsatte nå

6-timersdagen nå!

Arbeiderkamp er kvinnekamp, hele og faste stillinger nå!

Kommersialisering av velferdstjenester er dumping av kvinnelønn

I dyrtid rammes kvinner hardest – hev uføretrygden og minstepensjonen!

Menns vold mot kvinner er hatvold

Den som tier samtykker ikke. Kun ja betyr ja.

Samtykkelov nå!

Beskytt voldsutsatte flyktningkvinner – fjern kravet om 5-års botid for permanent opphold!

Seksuell frigjøring på kvinners premisser - Stans pornokulturen

Samtykke kan ikke kjøpes – Styrk og håndhev sexkjøpsloven!

Nei til Taliban - støtt kvinner i Afghanistan

Apartheid knuser kvinnefrigjøring. Boikott Israel!

Klimakamp er kvinnekamp

Frihet til å være seg selv - nei til kjønnsstereotypier

Stopp sexismen i idretten - likestilling nå!

Oppfyll transkvinners menneskerettigheter - stopp hets mot transkvinner!

Mi cuerpo, mi decisión: Fri og trygg abort til kvinner i Latin-Amerika

Ingen er fri før alle er fri - internasjonal solidaritet med alle skeive kvinner!

Fakta om kvinnedagen

8. mars ble innstiftet som internasjonal markeringsdag på kvinnekongressen til Sosialistinternasjonalen i København i 1910 etter initiativ fra den tyske marxisten Clara Zetkin.

Fungerte som en sosialistisk og kommunistisk markering, en agitasjonsdag for stemmerett for kvinner.

Proklamert som internasjonal kvinnedag under Kvinneåret i 1975 og som FN-dag i 1977.

Markeres nå over hele verden.

I Norge markert første gang i 1915, to år etter at norske kvinner fikk stemmerett.

Under andre verdenskrig fant kvinner hverandre i motstandsbevegelsen og i konsentrasjonsleirer og markerte dagen i all hemmelighet.

Den nye kvinnebevegelsen tok opp igjen tradisjonen med å markere 8. mars i 1972. Særlig var kampen for selvbestemt abort et viktig tema på 1970-tallet.

Kilde: NTB.

