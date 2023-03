Hvem vil Arbeiderpartiet ha som ny nestleder?

Saken oppdateres.

Fristen for fylkespartiene er 10. mars, og de siste dagene har flere av dem pekt på hvem de vil ha inn i Arbeiderpartiets toppledelse. Tirsdag kveld var det ventet at Oslo Ap skulle peke ut hvem de ønsker seg tirsdag kveld, men det bestemte de seg for å ikke gjøre.

– Oslo Arbeiderparti ønsker endringer i partiledelsen og sentralstyret i likhet med flere andre fylkespartier. Valgkomiteen har et stort ansvar foran seg i en krevende tid for partiet, skriver partisekretær i Oslo Ap, Øyvind Slåke, i SMS til VG og TV2.

Vil ha begge

Dagens nestleder Bjørnar Skjæran stiller til gjenvalg, samtidig som flere både vil ha inn tidligere nestleder Hadia Tajik og kunnskapsminister Tonje Brenna. Partiet skal imidlertid bare ha to nestledere.

Til Avisa Oslo sier Jon Reidar Øyan, leder av Homonettverket som er et forumslag i Oslo Arbeiderparti, at de vil ha både Brenna og Tajik inn som nye partiledere, og samtidig vrake partisekretær Kjersti Stenseng.

Denne løsninga ble også lansert sist uke av de profilerte Ap-politikerne Tuva Moflag og Trine Lise Sundnes en ny løsning: Til avisa Vårt Land erklærte de at de ønsker både Tajik og Brenna inn i toppledelsen som nye nestledere.

Denne løsninga vil innebære at Skjæran må ut. Det betyr også at sittende partisekretær Kjersti Stenseng vil gå med i dragsuget, ettersom det skal være kjønnsbalanse i toppledelsen.

Mandag gikk tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal ut og lanserte samme løsning i TV2.

Ny støtte til Brenna

Innlandet Arbeiderparti er det nest største fylkeslaget i Arbeiderpartiet og har 36 delegater til landsmøtet, skriver NTB. De vil ha Tonje Brenna inn som nestleder, og at partisekretær Kjersti Stenseng fortsetter. Det samme vil Møre og Romsdal.

På spørsmål fra Dagsavisen om ønske om Brenna innebærer at de også støtter gjenvalg av Skjæran, svarer nestleder i Innlandet Ap Marius Bismo at de ikke har gjort vedtak på andre kandidater, og overlater det til valgkomiteen.

Hamar Arbeiderparti, det største partilaget i Innlandet Ap, ønsker imidlertid å vrake Stenseng, melder TV 2.

De foreslår i stedet Helga Pedersen, som var nestleder fra 2007 til 2015, som ny partisekretær. Pedersen er i dag ordfører i Tana.

Brenna vs. Tajik

For to uker siden kunngjorde Rogaland Ap at de ønsket at Hadia Tajik skulle komme tilbake som nestleder. Hun trakk seg for et år siden etter pendlerbolig-saken, og partiet har siden blitt stående med bare en nestleder.

Ap-lagene i Agder, Akershus og Troms, AUF, og nå Innlandet og Møre og Romsdal har på sin side gjort det klart at de ønsker seg kunnskapsminister Tonje Brenna som ny nestleder.

Sist uke kunne VG melde at også Trøndelag Ap støtter Brenna.

Dagens Næringsliv erfarer at dette er en løsning som et flertall i Oslo Ap vil gå inn for. Men et formelt vedtak skal først fattes tirsdag neste uke, opplyser fylkessekretær Øyvind Slåke til NTB.

Verken han eller fylkesleder Frode Jacobsen vil kommentere DNs opplysninger overfor NTB.

Også Østfold Ap mener valgkomiteen bør gjøre endringer i dagens ledelse, opplyser fylkesleder Sindre Martinsen-Evje til NTB.

– Styret ønsker en nestleder til og at ledelsen må ses under en helhet. Her må valgkomiteen gis handlingsrom, sier han.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet avholdes 4.–6. mai i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

