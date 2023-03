MDG vurderer å øke eiendomsskatten i Oslo – vil bruke pengene på økt bostøtte

– Vi har sett at kommunens inntekter fra eiendomsskatten har økt. Hvis det fortsetter sier vi nå at vi vil reservere de pengene til boligsosiale tiltak. Det kan for eksempel være økt bostøtte eller leie-til-eie ordningen, sier Einar Wilhelmsen.

Han er finansbyråd i Oslo for MDG og har ledet programarbeidet i forkant av årsmøtet. Lørdag går Oslo MDGs årsmøte av stabelen, der de skal bestemme seg for hva slags politikk de skal gå til valg på til høsten.

Akkurat nå styrer MDG både på en byrådserklæring og et partiprogram der de sier tydelig at de ikke vil øke eiendomsskatten. Lørdag vedtok de at de åpner for å øke eiendomsskatten forutsatt at pengene brukes på boligsosiale tiltak.

– Vi har også sagt at vi åpner for å justere promillen. Og forslaget åpner også for å justere innslagspunktet, altså hvem som betaler eiendomsskatt gjennom å øke bunnfradraget. Etter hvert som boligprisene vil flere og flere måtte betale eiendomsskatt. Da kan vi framover også med dette programpunktet justere det innslagspunktet, sier Wilhelmsen.

Han sier forslaget gjelder for både næringseiendom og boliger, og at det er særlig næringseiendom de forventer en prisvekst og økte inntekter fra eiendomsskatten framover.

– Arbeiderpartiet sier tydelig at de ikke vil øke eiendomsskatten. Både SV og Rødt sier tydelig at de vil øke den. Hva vil dette vedtaket bety i praksis?

– Det betyr at vi har fleksibilitet til å justere eiendomsskatteinntektene. Men vi binder oss til hva vi skal bruke eventuelle ekstra inntekter til. Vi sier tydelig at hvis vi skal øke eiendomsskatten skal vi bruke inntektene til flere sosiale tiltak i boligmarkedet.

