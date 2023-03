Bør MDG bytte side dersom de taper valget? Debatten i partiet koker

I dag styrer MDG Oslo sammen med Arbeiderpartiet og SV, med Rødt som støttehjul. Men hva bør partiet gjøre dersom de taper valget? Bør de holde seg på venstresida og la de borgerlige partiene styre, eller bør de holde døra åpen for å samarbeide med de borgerlige partiene?

Det var utgangspunktet for dagens mest opphetede debatt på årsmøtet til Oslo MDG.

På forhånd hadde ledelsen, anført av gruppeleder i bystyret Eivind Trædal levert et forslag til vedtak som tydelig pekte på et fortsatt samarbeid med SV og Ap, men som samtidig ikke i seg selv lukket noen dører til høyresiden.

«Oslo MDG er stolte over de viktige grønne gjennomslagene og det gode samarbeidet vi har fått til i byråd sammen med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti siden 2015. Derfor ønsker vi å fortsette byrådsprosjektet for å kunne gjøre Oslo enda grønnere og bedre for alle dem som bor her – bedre for kloden og for dem som kommer etter oss» het det i forslaget.

«En dødens dal»

Med bydelspolitiker Adam Tumidajewicz ønsket å ta uttalelsen enda et skritt lengre. Han ønsket å utdype formuleringen til å også presisere hva eventuelle alternativer kunne være. Han leverte følgende forslag til tilleggstekst:

«Dersom valgresultatet ikke gjør det mulig å videreføre dagens byrådssammensetning i neste periode, gir årsmøtet i Oslo MDG sitt representantskap hjemmel til å samles etter valget for å vurdere og godkjenne alternativene til ny byrådssammensetning. Dette vil inkludere en eventuell innlemmelse av Rødt i dagens byråd eller et byrådssamarbeid med partier på høyresiden».

En slik formulering ville derimot ikke ledelsen av Oslo MDG ha noe av. En etter en tok de ordet på talerstolen for å skyte ned forslaget. De fryktet det ville kunne føre til unødvendige spekulasjoner hos journalister og velgerne, advarte førstekandidat og miljøbyråd Sirin Stav.

Partileder og andrekandidat Arild Hermstad stemte i.

– Det er mye som kan skje. Det er lenge til valget. Det kan komme et nytt parti for alt jeg vet. Det kan bli mange forskjellige måter å regne dette på, sa Hermstad, og viste til at dersom det skulle åpne seg nye muligheter for MDG etter valget ville representantskapet i partiet diskutere dette.

– Men vi kan ikke så tvil om hvor vi står etter åtte år og alle de erfaringene vi har. Ikke minst må vi ha selvtillit på vegne av prosjektet vårt, sa Hermstad.

Eivind Trædal. (Cornelius Poppe/NTB)

Gruppeleder Eivind Trædal kalte det «en dødens dal i en valgkamp» å legge opp til et politisk spill om samarbeid.

– Vi går til valg på det byrådssamarbeidet vi har. Skjer det noe helt uventet må vi ta det når det kommer dit. Jeg tror vi gjør best i å ikke rote oss inn i mange hypotetiske scenarioer. Det må selvfølgelig vurderes om noe skulle skje. Men det må vi ikke ta på forskudd. Da inviterer vi bare til en kronglete hypotetisk spilldebatt vi ikke trenger, sa han.

[ Oslo MDG åpner for å fjerne fritt skolevalg ]

– Ingen vasallstat

Fylkesleder Sigrid Z. Heiberg kalte også forslaget unødvendig.

– Forslaget går langt i å detaljere ting vi ikke trenger å detaljere, og som skaper unødvendig tvil, sa hun.

Sigrid Z. Heiberg, nestleder i byutviklingsutvalget i Oslo kommune og fylkesleder i Oslo MDG. (Miljøpartiet De Grønne)

Da tok forslagsstilleren selv ordet.

– Det var ikke meningen å gi alle panikk, sa Tumidajewicz.

Poenget med presiseringen, forklarte han, var både av organisasjonshygieniske grunner og for å gi muligheten til nye delegater på årsmøte til å befeste det som har vært MDGs praksis i mange år, nemlig at representantskapet har muligheten til å forhandle ting som samarbeid på vegne av partiet.

– Jeg er glad i høner, og folk som er glad i høns er klar over en ting: Det er ingen av oss som veit hvor de sparker. Om seks måneder skal en halv million høns sparke i ulike retninger og gi oss et valgresultat som kan ende opp i mye rart. Jeg tenker at dette ikke er så farlig som det blir framstilt som, sa han.

Han reagerte også på at han var blitt bedt om å trekke forsalget.

– Jeg vil bare minne om at MDG er MDG og ikke en vasallstat av Arbeiderpartiet, sa MDG politikeren.

Men punktum var ikke satt der. Byrådssekretær Kristin Brenna tok ordet.

– Å vedta at vi er så desperate etter å styre at det er ett fett for oss om vi samarbeider med Rødt eller Frp er veldig merkelig og veldig unødvendig, og åpner for masse unødvendig diskusjon. Det handler ikke om at vi er en vasallstat av Arbeiderpartiet, men at det peker på et skikkelig usexy alternativ. Jeg vil ikke at folk skal tenke på et byråd med Rødt eller Frp og de andre borgerlige partiene. Hvis du ber folk ikke tenke på en rosa elefant så tenker alle på en rosa elefant, sa hun.

Tilleggsforslaget ble nedstemt med et enormt flertall. Oslo MDG går til valg på å fortsette å styre med SV og Ap etter valget til høsten, og har ingen offisiell plan b.

