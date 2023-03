Oslos finansbyråd snuser på høyere eiendomsskatt

– Vi vil fortsatt ha en nøktern eiendomsskatt. Men vi sier samtidig at vi vurderer å øke inntektene på eiendomsskatten, sier Einar Wilhelmsen til Dagsavisen.

MDG har styrt Oslo i snart 8 år sammen med Arbeiderpartiet og SV. I alle årene har eiendomsskatten ligget fast på 3 promille, og med et bunnfradrag på 4 millioner for å skjerme de rimeligste boligene. Både Arbeiderpartiet og MDG har gjennom hele perioden lovet at skattesatsen og bunnfradraget ligger fast, selv om SV har ønsket å øke den.

Nå åpner altså MDG for at promillesatsen kan økes i forslaget til nytt valgprogram, der Wilhelmsen har ledet arbeidet. Forslaget skal behandles på Oslo MDGs årsmøte i helgen.

«Den ekstra skatteinngangen vil vi bruke til å iverksette en helhetlig satsing på å jevne ut forskjellene i boligmarkedet, blant annet gjennom tilgjengelige leie-til-eieordninger og en utvidelse av den kommunale bostøtta. Vi vil utrede muligheten for å legge eiendomsskatt på sekundærbolig, uten at det bidrar til økte utleiepriser» står det der.

Omfordeling

Wilhelmsen forklarer at gjennom og etter pandemien har Oslo MDG sett at stadig flere i hovedstaden har fått dårlig råd. Han mener det nye programmet peker i retning av et MDG som i større grad vil drive prioriteringer og omfordeling til fordel for de som har minst.

– Vi mener at eiendomsskatt er en måte å omfordele på, der kommunen kan hente inntekter som vi kan bruke på tiltak for folk som har dårlig råd. Dersom inntektene fra eiendomsskatten skal gå opp, skal det brukes til omfordelende tiltak på boligmarkedet. For eksempel ved å øke bostøtta eller putte pengene inn i leie-til-eie prosjektet, sier Wilhelmsen.

– Vi tror eiendomsskatteinntektene vil øke framover fordi verdien av boliger og særlig næringseiendommer øker, men programforslaget åpner også for å vurdere promillen, legger han til.

En annen skatt MDG vurderer å gå inn for i Oslo er en turistskatt. Turistskatt er en ekstra avgift turister må betale, for eksempel på hotellovernattinger, som går direkte til kommunene. I store deler av Europa er dette vanlig, men i Norge har det så langt ikke vært mulig for kommunene å innføre dette. Regjeringen har varslet at det vil komme en avklaring rundt dette i løpet av våren.

– Vi mener at de som besøker byen bør legge igjen litt penger, så vi vil se på om vi skal lage en turistskatt. Og vi vil at inntektene fra turistskatten skal gå direkte til kulturlivet. Det blir en vinn/vinn-situasjon. Da kan vi bruke inntektene fra turistene til å skape et bedre kulturliv, som igjen gjør Oslo til en bedre by å besøke for turistene, sier Wilhelmsen.

Han er ikke redd for at å gjøre Oslo til en enda dyrere kommune å besøke vil skremme turister fra å velge hovedstaden som reisemål.

– Nei, det tror jeg ikke. Vi har ikke sagt noe om nivå, men det kommer ikke til å bli kjempedyrt. Snarere tvert imot, når vi pumper pengene inn i kultursektoren kommer det til å gjøre Oslo til en mye mer attraktiv turistdestinasjon tror vi, sier Wilhelmsen.

Grønnere hovedstad

Programmet er ellers preget av klassiske MDG-saker: Flere sykkelfelt, mer grønt, tøffere klimagassutslipp, dyrere parkering og økte bompenger.

I tillegg til å være MDGs hjertesaker er dette kanskje de politiske sakene som har satt sinnet i kok hos flest Osloboere de siste årene, og vært blant de tydeligste politiske konfliktlinjene i Oslo rådhus.

– Vi er ikke redde for å gjøre det som skal til for å nå målene vi setter oss. Det har også preget oss i de sju årene vi har styrt. Vi har fått en del kjeft, men vi har jammen også fått mye anerkjennelse. Vi er et parti som holder det vi lover. Når vi sier at vi skal gjøre det vi kan for å nå klimamålene, så gjør vi det, også det som ikke er så populært, sier Wilhelmsen.

– Det viktigste for oss er å nå klimamålene og trafikkreduksjonsmålet. Vi har en haug med virkemidler som skal bidra til det. Å øke bompengene og ta høyere betaling for parkering er to veldig effektive virkemidler, men også andre virkemidler er viktige som bedre og billigere kollektivtrafikk, legger han til.

Og det siste punktet er det knyttet noe spenning til på Oslo MDGs årsmøte, som skjer i helga. Programkomiteen har foreslått en formulering om at MDG vil kutte i kollektivprisene, men miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav har levert inn en mer forpliktende formulering om at prisen på månedskort skal reduseres med 40 prosent.

– Det blir en spennende diskusjon. Vi har også et forslag jeg brenner veldig for, nemlig at innflyttere skal få et gratis månedskort i posten som en innflyttergave så du kan bli kjent med byen og kollektivsystemet. For mange som flytter hit er det nok en overraskelse hvor stort og effektivt kollektivsystemet vårt er, sier Wilhelmsen.

