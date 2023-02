Rogaland Ap peker på Kari Nessa Nordtun og Odd Stangeland som nye sentralstyremedlemmer

Saken oppdateres

Onsdag gikk det et aldri så lite jordskjelv gjennom norsk politikk. Styret i Rogaland Ap pekte på Hadia Tajik som sin foretrukne nestlederkandidat før Arbeiderpartiets landsmøte til våren.

Tajik gikk av som nestleder og arbeids- og inkluderingsminister i fjor etter pendlerboligsaken. Nå kan hun altså gjøre comeback et år seinere.

Torsdag skulle fylkeslaget bestemme hvem de ønsker å spille inn som sin foretrukne kandidat til å sitte i sentralstyret i Ap. Der gikk de for Kari Nessa Nordtun og Odd Stangeland som likestilte kandidater, skriver Stavanger Aftenblad.

Kari Nessa Nordtun er ordfører i Stavanger, mens Odd Stangeland er ordfører i Egersund. Forslaget ble enstemmig vedtatt, skriver Aftenbladet.

Maktkamp

Selv om Tajik altså blir spilt inn som nestlederkandidat har hun ikke sitt eget fylkeslag i ryggen når det kommer til sentralstyreplassen.

Tajik sa til Dagsavisen onsdag at hun var klar for å ta ansvar i ledelsen av partiet.

– Jeg er glad for å ha hjemfylket mitt i ryggen og takknemlig for at så mange folk fra hele landet i organisasjonen vår har oppfordret meg til å stille. Hvis valgkomiteen og landsmøtet også vil det, så er jeg klar for å ta ansvar i ledelsen av partiet. Utover dette har jeg ikke tenkt å si så mye mer om dette nå, det er viktig at valgkomiteen får ro til å jobbe og at prosessen får gå sin gang, skrev Tajik i en SMS til Dagsavisen onsdag.

Etter at Tajiks kandidatur ble lansert er det i praksis duket for åpen maktkamp om nestledervervet i Arbeiderpartiet. Kunnskapsminister Tonje Brenna har allerede blitt lansert som ny nestleder av AUF, og er av mange nevnt både som ny nestlederkandidat og et potensielt framtidig lederemne i Arbeiderpartiet. Det kan i ytterste konsekvens føre til en delt innstilling og kampvotering på Arbeiderpartiets landsmøte i mai.

Splittet fylkeslag

NRK skriver torsdag ettermiddag at Rogaland Ap er splittet i sitt syn på Tajik. En grunn til det er at selv om hun kommer fra og er folkeregistrert i Rogaland bor hun til daglig i Oslo.

– Min mening er at den som sitter i sentralstyret fra Rogaland, skal bo i Rogaland, sier Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn til NRK.

I stedet for Tajik pekte han på Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og statssekretær Tom Kalsås som mulige kandidater.

Valgkomiteen i Ap leder av LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Frist for lokallagene for å komme med sine innspill er 10. mars.