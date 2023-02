Pensjonistene krever at pensjonene økes med 7 prosent

– Det er uholdbart at regjeringen tviholder på en stadig voksende pengesekk, samtidig som folk tappes for kjøpekraft og sliter med å betale regningene sine, sier leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen i en pressemelding.

Mandag la det tekniske beregningsutvalget (TBU) fram tallgrunnlaget for inntektsoppgjørene. Davidsen viser til at tallenes tale derfra er klar: Pensjonistene har i snitt tapt kjøpekraft med 0,3 prosent i året de siste 10 årene. I samme periode har lønnsmottakere i snitt hatt en reallønnsvekst på 0,4 prosent.

Pensjonistforbundet krever at etterslepet for de siste 10 årene skal kompenseres i årets trygdeoppgjør, og krever hele 7 prosents økning i pensjonene. Til sammenligning har Norsk Industri sagt at inntektene til lønnsmottakere sannsynligvis vil øke med rundt 4,5 prosent i år. LO har pekt på et tall mellom 4,8 og 5,4 prosent.

– Pensjonistene har hatt en elendig inntektsutvikling de siste ti årene. Nå må pensjonistene bli inntektsvinnere for å møte den sterke økningen i levekostnadene, sier han. Legger man sammen etterslepene, samt kompensasjon for årets lønns- og prisvekst, må pensjonistene minst få 7 prosent vekst, krever Davidsen og Pensjonistforbundet.

– Dette viser en pensjonsreform på avveie, sier legger han til.

Måten veksten i pensjonene reguleres på i Norge er som et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Prisene i 2023 er beregnet til å stige med 4,8 prosent. Hva lønnsveksten blir er ikke avgjort, det blir et forhandlingsspørsmål mellom LO og NHO i løpet av våren.

– Vi forventer at politikerne legger til rette for at pensjonister i Norge skal ha det godt og få en inntektsutvikling som kan sikre økt levestandard og gode, aktive liv. Pensjonistene og de uføretrygdede må få en rettmessig andel av de enorme inntektene som tilfaller staten og Pensjonsfondet. Dette har vi råd til, det handler om politisk vilje, sier Davidsen.

– Pensjonister kan ikke be arbeidsgiver om høyere lønn, ta på seg ekstravakter eller påvirke inntekten på annen måte. De er helt avhengige av den årlige oppreguleringen av alderspensjonen fra folketrygden for å få endene til å møtes, sier Davidsen.

